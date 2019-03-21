В Украине открыли 3 неонатологических тренинговых центра – Минздрав

В Украине в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения и Фонда медицинской помощи детям США открыли неонатологические тренинговые центры в трех медучреждениях, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в частности, центры открыты на базе Перинатального центра в Киеве, областного коммунального учреждения "Житомирский областной перинатальный центр" Житомирского облсовета и коммунального некоммерческого предприятия "Харьковский региональный перинатальный центр".

В этих тренинговых центрах международные эксперты будут обучать врачей-неонатологов, детских анестезиологов и медицинских сестер

Учреждения отбирала команда экспертов Фонда медицинской помощи детям на основе анализа неонатологической службы всех областей Украины, в которых выхаживаются преждевременно рожденные дети.

Как сообщалось, 25 сентября 2017 года Минздрав подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Фондом медицинской помощи детям (Children's Medical Care Foundation), целью которого является повышение уровня оказания неонатологической помощи в Украине.

Children's Medical Care Foundation - благотворительный фонд, который занимается совершенствованием образования врачей детских специальностей в лучших клиниках мира.