Медицина

13:14 20.03.2019

Roshen в 2018г увеличил расходы на медстрахование сотрудников в 1,8 раза

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Roshen в 2018г увеличил расходы на медстрахование сотрудников в 1,8 раза

Кондитерская корпорация Roshen по итогам 2018 года увеличила расходы на компенсацию сотрудникам медицинского страхования в 1,8 раза - до 8,31 млн грн

Согласно социальному отчету корпорации, обнародованному на ее сайте, расходы на обеды сотрудникам в прошлом году выросли на 40,8% - до 51,61 млн грн.

Всего в корпорации работает более 5 тыс. чел.

Согласно отчету, в целом инвестиции Roshen в 2017-2018 гг. в социальные проекты составили 357,17 млн грн.

На реконструкцию киевского Театра на Подоле (длилась три года, завершилась в 2017 году) было выделено 174,8 млн грн, на медицину ("Охматдит", Институт сердца и др. проекты) – 91,34 млн грн, на открытие катков в Харькове и Днепре – 59,17 млн грн, на модернизацию Черкасского зоопарка - 45,13 млн грн, реконструкцию фонтана в Виннице – 11,6 млн грн.

Кроме того, в 2018 году корпорация завершила первый этап проекта благоустройства территории фабрики в Киеве, в рамках которого открыла экскурсионную программу "Шоколадная фабрика", инвестировав 90 млн грн. Второй этап, который завершится в 2019 году, предусматривает установку динамического фонтана и техкомплекса для светомузыкального шоу. Будет также установлен открытый сезонный каток площадью 2 тыс. кв.м. На второй этап корпорация направит 160,4 млн грн.

В планах на 2019-2020 гг. – инвестировать 50 млн грн на создание экспозиции в Черкасском зоопарке, направить 40 млн грн на строительство многоквартирного дома для военных в Калиновке, 12 млн грн - на реконструкцию электрощитовой "Охматдита" и завершить (в 2020 году) проект по капремонту отделения онкогематологии Национального института рака и созданию в нем отделения трансплантации костного мозга.

Теги: #roshen #страхование
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