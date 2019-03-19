Комитет ВР по здравоохранению требует обеспечить свободный доступ к результатам клинических исследований

Комитет Верховной Рады по здравоохранению обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с официальным письмом, в котором требует обеспечить свободный доступ к результатам клинических исследований.

Согласно тексту письма, размещенному главой комитета Ольгой Богомолец на своей странице в Facebook, Министерство здравоохранения обнародовало для общественного обсуждения проект изменений в порядок государственной регистрации лексредств, который обязывает Минздрав установить порядок, обеспечивающий свободный доступ к результатам всех клинических исследований. Законом №2519 от 4 сентября 2018 год "О внесении изменений в ст.9 закона "О лекарственных средствах" не предусматривается норма относительно доступа к результатам клинических исследований лексредств.

"Законом предусматривается только определение формы отчетов о доклинических исследованиях без установления любого дополнительного порядка. По мнению экспертов Союза потребителей медицинских услуг, установление дополнительных, кроме определенных законом, требований к обнародованию открытой для граждан информации содержит риски внедрения Минздравом своими нормативно-правовыми актами определенных ограничений относительно свободного доступа ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лексредств, что существенно меняет заложенный в законе принцип свободного доступа", - отмечается в письме.