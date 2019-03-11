Медицина

14:07 11.03.2019

Формирование гарантированного пакета медуслуг создаст базу для развития медстрахования – эксперт

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Формирование гарантированного пакета медуслуг создаст базу для развития медстрахования – эксперт

Формирование гарантированного пакета медицинских услуг, которые будут оплачиваться за счет государственного бюджета, создает базу для развития медицинского страхования, считает старший экономист по вопросам здравоохранения барселонского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелитта Якаб.

"Вы должны прописать четкие и понятные правила, как должно работать добровольное страхование. И вы уже делаете первые шаги - создаете гарантированный пакет услуг, устанавливаете тарифы на них. Когда это станет понятно всем игрокам, тогда частный страховой рынок начнет расти", - сказал она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, комментируя перспективы развития добровольного медицинского страхования в Украине, М.Якаб отметила, что "страховой бизнес - очень сложный и требует правильно регулирования со стороны государства".

"Если вы хотите, чтобы добровольное страхование работало на уровне высокоспециализированной медпомощи, вам нужно следить за тем, чтобы у страховых компаний всегда был большой пул клиентов, которые и обеспечат выплаты людям, которые болеют. Если какая-то страховая обанкротится, больные останутся на произвол судьбы, а риски упадут на плечи государства. Поэтому нужно очень хорошо изучить законодательство тех стран, которые работают с добровольным страхованием", - сказала она.

Кроме того, М.Якаб отметила, что частный страховой бизнес "стремится работать в городах, покрывая состоятельных лиц с меньшими проблемами со здоровьем".

"Вы не должны рассчитывать на частные страховые компании в лечении тяжелых заболеваний и хронических больных - это задача государства. Во многих европейских странах мы видим, что частная страховка не является хорошим механизмом покрытия незащищенных слоев населения", - пояснила эксперт.

В качестве примеров оптимального сотрудничества добровольного медстрахования и гарантированного государством пакета медуслуг М.Якаб назвала, в частности, систему здравоохранения в Каталонии (Испания), где "государственная первичная медицинская помощь настолько всеобъемлющая, что не имеет смысла вводить частный сектор, но в таком случае государство меньше финансирует вторичный и третичный уровень".

"В Каталонии гарантированных государством услуг врачей-специалистов можно ждать и месяц, и полгода, и даже год. Исключение - неотложная помощь. И вот для того, чтобы сократить время ожидания, люди покупают добровольную медицинскую страховку. Имея ее, пациент может обратиться в те больницы, которые работают с его страховой, и получить медицинские услуги быстрее", - сказал она.

Вместе с тем она подчеркнула, что в Каталонии "для лечения сложных заболеваний, например, онкологии, люди используют государственные гарантии, а для лечения более простых заболеваний - вызова врача на дом, амбулаторное лечение – обращаются по страховому полису".

"Сложная медицина остается государственным приоритетом", - сказал она.

Полный текст интервью М.Якаб читайте на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #воз #медреформа #якаб
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