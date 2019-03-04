Более 90% медучреждений "первички" оснастили все рабочие места семейных врачей компьютерами

По состоянию на конец февраля 2019 года 92% медицинских учреждений первичного звена в сельских и городских населенных пунктах Украині оснастили все рабочие места семейных врачей компьютерами, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в соцсети "Фейсбук" со ссылкой на данные Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно сообщению, еще 5% медучреждений "первички" сделают это до конца апреля.

"НСЗУ дала четко понять: мы не работаем с бумагой. Хотите, чтобы "деньги пошли за пациентом" в ваше медучреждение? Меняйтесь сейчас - быстро, без отговорок. Это сработало", - написал П.Ковтонюк.

Как сообщалось, первый этап медреформы на первичном уровне медобслуживания стартовал в Украине с 1 июля 2018 года.

По результатам трех волн заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи заключила договоры с 1185 такими медучреждениями, в том числе 104 частными клиниками и 100 физлицами-предпринимателями. В настоящее время практически все медучреждения первичного звена вошли в реформу и получают финансирование через НСЗУ.