Минздрав будет сотрудничать с IFES для предотвращения использования админресурса на выборах

Министерство здравоохранения Украины намерено сотрудничать с международной организацией International Foundation for Electoral Systems, Inc (IFES), чтобы предотвращать использование админресурса на выборах.

Согласно сообщению на сайте министерства, Минздрав и IFES подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В рамках сотрудничества работники украинских медучреждений получат рекомендации, как не допустить использования себя и ресурсов медучреждений в избирательных целях, что поможет защитить их права и права пациентов. Медики будут привлечены к встречам и получат четкие инструкции, как действовать в подобных ситуациях.

В партнерстве с международной организацией проанализировано законодательство и возможные риски вмешательства органов власти и должностных лиц в работу медучреждений накануне выборов.