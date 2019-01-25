Медицина

15:21 25.01.2019

Украина освоила лишь 24% ссуды МБРР на здравоохранение - Богомолец

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Украина освоила лишь 24% ссуды МБРР на здравоохранение - Богомолец

Украина освоила лишь 24% предоставленной в 2015 году Международным банком реконструкции и развития ссуды в размере около $189 млн на программу улучшения сферы здравоохранения, заявляет народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец по итогам аудита Счетной палаты об использовании этой ссуды.

"На момент 9 месяцев 2018 года освоены лишь 24% ссуды… Например, в Волынской области ссуду использовали лишь на 9%", - написала О.Богомолец на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом она отметила, что Украина платит большие проценты и комиссию по обязательствам, в том числе за неиспользованные средства. "По состоянию на сентябрь 2018 года государство оплатило комиссию по обязательствам ссуды и проценты в размере почти $2,9 млн. В том числе - за неиспользованные зарезервированные средства на счету банка", - сообщила О.Богомолец.

Теги: #ссуда #богомолец #мбрр #кредит
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