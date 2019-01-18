Медицина

12:53 18.01.2019

"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г

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"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г

 ПАО "Фармак" до конца 2019 года планирует вывести свою продукцию на рынок Америки, сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк на пресс-конференции в пятницу.

"Доля нашего экспорта в 2018 году составил 25% всех продаж. Мы экспортировали продукцию в разные страны, в частности, в страны Европы, Африки, Азии и Австралию. В этом году планируем выйти на американский рынок", - сказал он.

В.Костюк также отметил, что "Фармак" планирует сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и увеличить инвестиции в развитие инновационных технологий компании.

"В прошлом году мы инвестировали около 700 млн грн в лаборатории, в разработку новых лекарственных средств, в ІТ. В этом году мы делаем все, чтобы увеличить инвестиции, в частности, мы запланировали вложить около $35 млн в развитие ІТ-лаборатории. Начинаем много новых проектов. Также мы планируем активно сотрудничать с ЕБРР", - сказал В.Костюк.

По его словам, компания планирует расширить свою продуктовую линийку.

"Компания активно развивает продуктовую линейку - каждый год выпускаем до 20 новых препаратов. В этом году планируем выпустить 23 новых продукта", - сообщил В.Костюк.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно она выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В компании функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно "Фармак" проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн

Бенефициаром компании является глава набсовета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #сша #рынок
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