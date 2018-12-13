Центр общественного здоровья при Минздраве введет амбулаторную модель лечения туберкулеза в Украине

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины во втором полугодии 2019 года введет амбулаторную модель лечения туберкулеза.

Согласно сообщению Центра в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба, наблюдать за больными будут семейные врачи.

"В следующем году Украина перейдет на амбулаторную форму лечения туберкулеза. Предполагается введение помесячной оплаты семейным врачам за результаты и контролируемый процесс лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе. Мы планируем внедрить эту модель со второго полугодия 2019 года", - цитируется в сообщении первый заместитель гендиректора Центра Виктор Ляшко.

Как сообщает центр, после анкетирования врач направляет больного на дальнейшие методы диагностики, в частности, флюорографию, бактериоскопические и генно-молекулярные исследования для установления диагноза.