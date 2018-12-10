Медицина

13:17 10.12.2018

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 41,6% ниже эпидпорога

1 мин читать
В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 41,6% ниже эпидпорога

Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Киеве составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%, сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной Николай Поворозник.

Как сообщается на сайте КГГА в понедельник, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14 тыс. 818 больных гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,3%.

"Рост заболеваемости произошел как за счет взрослого, так и детского населения. Теперь в столице заболевших взрослых - 4934 человек против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей - 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, за 49-ю неделю эпидсезона в заведения здравоохранения госпитализированы 152 человека, из них 124 - дети.

"С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 26 886 человек, из них - 6 386 детей", - добавил Н.Поворозник.

Теги: #поворозник #орви #грипп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области превышен пороговый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель ниже эпидпорога - КГГА

В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 45,8% - КГГА

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 45,8% - КГГА

В Украине во время эпидсезона 2018-2019гг будут доступны две вакцины от гриппа

Вакцины от гриппа в ближайшее время появятся в аптеках - Минздрав

В Украине перерегистрирована первая вакцина с обновленным штаммом вируса гриппа

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины распределил по регионам 392 тыс. доз вакцины от кори

Компания Vilkom Services Limited стала владельцем контрольного пакета акций "Фармстандарт-Биолек"

Применение в частных клиниках закупленных за средства госбюджета многодозовых вакцин может быть затруднено – мнения

Доступный на сегодня текст госстратегии обеспечения лекарствами не учитывает всех замечаний бизнеса

Около 44% случаев профзаболеваний - следствие несовершенства технологического процесса

Минздрав предложил изменить порядок направления женщин на лечение бесплодия

Минздрав предложил утвердить положение о Единой государственной информационной системе трансплантации

Экспорт украинской фармпродукции становится приоритетом в торговле с Узбекистаном - Кубив

В Днепровском областном кардиоцентре установили современный ангиограф

Минздрав закупит услуги по реабилитации детей с ДЦП по переговорной процедуре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА