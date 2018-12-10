В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 41,6% ниже эпидпорога

Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Киеве составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%, сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной Николай Поворозник.

Как сообщается на сайте КГГА в понедельник, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14 тыс. 818 больных гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,3%.

"Рост заболеваемости произошел как за счет взрослого, так и детского населения. Теперь в столице заболевших взрослых - 4934 человек против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей - 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, за 49-ю неделю эпидсезона в заведения здравоохранения госпитализированы 152 человека, из них 124 - дети.

"С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 26 886 человек, из них - 6 386 детей", - добавил Н.Поворозник.