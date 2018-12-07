Минздрав предложил утвердить положение о Единой государственной информационной системе трансплантации

Министерство здравоохранения Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Положения о Единой государственной информационной системе трансплантации" (ЕГИСТ).

Принятие проекта постановления обеспечит реализацию прав граждан на получение и своевременный доступ к третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, а также регулирование порядка представления и включения информации в ЕГИСТ.

Как сообщалось, Минздрав начал закупки для создания ЕГИСТ. Торги должны состоятся 2 января 2019 года.

До настоящего времени в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам. Это - одно из главных препятствий трансплантации костного мозга в стране.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.

Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит силу с 2019 года.

Ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявляла о необходимости инициировать Минздравом вступления в силу закона о трансплантации отсрочки на год из-за отсутствия реестра доноров

Создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.