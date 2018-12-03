Минздрав создаст новые диспетчерские службы экстренной помощи в 7 областях

В Украине в 2019 году за средства государственного и местных бюджетов будут созданы новые объединенные диспетчерские службы экстренной медицинской помощи (ЭМП) в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, создание современных диспетчерских служб позволяет уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев; выполнить норматив проезда на экстренные случаи до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности; в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей ЭМП; собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.

Как сообщалось, реформирование системы ЭМП, которое стартует в 2019 году, станет для Минздрава приоритетным направлением по внедрению изменений в системе здравоохранения.