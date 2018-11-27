Медицина

18:31 27.11.2018

Медучреждения, заключившие с НСЗУ договора, будут получать субвенцию до июля 2019г

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Медучреждения, заключившие с НСЗУ договора, будут получать субвенцию до июля 2019г

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) напомнили, что медучреждения, заключившие договора со службой, будут получать субвенцию по зеленым и красным спискам до июля 2019 года, сообщила т НСЗУ на странице в Facebook со ссылкой на директора департамента договорной работы Наталью Цимбалюк

Она уточнила, что финансирование по зеленому списку продолжается согласно количеству заключенных деклараций, по красному – согласно количеству прикрепленного населения.

В то же время Н.Цимбалюк отметила, что финансирование медучреждений, которые не заключили договор со службой, осуществляться не будет.

Как сообщалось, по итогам "первой" и "второй волны" заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.

Теги: #нсзу #субвенция #медреформа #первичка
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