Медицина

18:42 26.11.2018

НСЗУ объявила "третью волну" заключения договоров с медучреждениями первички

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НСЗУ объявила "третью волну" заключения договоров с медучреждениями первички

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявила "третью волну" заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи по программе государственных гарантий медобслуживания.

Как сообщила служба на своей странице в сети "Фейсбук" в понедельник, договора будут заключаться в течение трех недель – с 26 ноября по 20 декабря.

По информации НСЗУ, впервые все договоры будут заключаться через электронные медико-информационные системы.

Кроме того, новацией станет и то, что медучреждение сможет подать заявление и рассчитывать на заключение договора с НСЗУ, а не так как в предыдущие две "волны": договоры заключались только при условии, что в реформу заходят все учреждения одного региона одновременно.

Глава НСЗУ Олег Петренко напомнил, что в бюджете на 2019 год медицинская субвенция для первичной медицинской помощи не предусмотрена.

"Единственным вариантом получения государственных средств в 2019 году будет договор с НСЗУ. Более того, медицинские учреждения, которые не будут иметь договора с Национальной службой здоровья, не смогут заключать декларации с пациентами", - сказал он.

За семь месяцев работы НСЗУ на новую модель финансирования перешли 623 медицинских учреждения первичной медицинской помощи, из них - 85 частных. Декларации с врачами подписали более 21,4 млн человек, из них 13,892 млн деклараций оплачиваемые, по которым медицинское учреждение получает финансирование. НСЗУ выплатила на счета этих учреждений более 2,454 млрд грн.

Как сообщалось, в "первую волну" заключения деклараций в реформу вошло 161 медучреждение, во вторую - 462.

Медицинская реформа предусматривает, что НСЗУ будет оплачивать услуги учреждений по оказанию первичной помощи по принципу капитации, т.е. медицинское учреждение будет получать установленную сумму за каждого пациента, независимо от того, обращается он за медицинскими услугами или нет. Капитация оплачивается из общих налогов из госбюджета.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К базовому тарифу применяются возрастные коэффициенты. Так, для за ребенка в возрасте до пяти лет - коэффициент 4, для детей от шести до 17 лет коэффициент составит 2,2 - 814 грн, для взрослых от 18 до 39 лет - коэффициент 1, для взрослых от 40 до 64 лет - коэффициент 1,2 (444 грн), а для людей старше 65 лет - коэффициент 2 (740 грн).

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

Теги: #нсзу #медреформа
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