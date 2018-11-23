Тимошенко: Страховая медицина - единственный шанс стать нашей нации здоровой

Украине нужна страховая медицина, способная оказывать качественные услуги гражданам страны, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Нам нужна страховая медицина - это единственный путь, который позволит взять деньги, необходимые для медицинской отрасли. Но обязательное медицинское страхование должно сопровождаться новой налоговой системой - с существенным снижением ставки и количества налогов. Чтобы наши предприниматели, работодатели не захлебнулись в медицинском обязательном страховании. Все должно быть сбалансировано. Налоги должны быть значительно меньше, чем обязательное страхование, которое возникнет дополнительно", - пояснила председатель партии во время форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит в Киеве.

Ю.Тимошенко подчеркнула: страховая медицина - единственный путь украинской системы здравоохранения, учитывая, что сейчас бюджет не способен на 100% финансово обеспечить предоставление качественных медуслуг для всех граждан Украины.

"Страховая медицина для трудоспособных будет работать через обязательные социальные взносы предпринимателей. А обязательное медстрахование для пенсионеров, для детей, для тяжелобольных, для людей с инвалидностью - все это будет финансироваться государством. Государство будет платить обязательное медстрахование. Так мы диверсифицируем всю систему медицинского страхования, и дадим шанс нашей нации быть здоровыми", - считает лидер "Батькивщины".

"Если мы примем это решение, сможем дать людям шанс лечиться качественно", - подытожила Ю.Тимошенко.