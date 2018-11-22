НСЗУ намерена объявить "третью волну" заключения договоров с учреждениями первичной медпомощи на следующей неделе

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) намерена объявить "третью волну" заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи по программе государственных гарантий медобслуживания с понедельника, 26 ноября.

Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко в ходе форума "Реимбурсация 2.0" в Киеве в четверг.

"В следующий понедельник стартует третья волна подписания договоров", - сказал он, напомнив, что в первую волну заключения деклараций в реформу вошло 161 медучреждение, во вторую - 462.

О.Петренко сообщил, что за семь месяцев с начала работы НСЗУ в системе eHealth в целом - более 21,421 млн деклараций, из них свыше 13,892 млн оплачиваемых, по которым медицинское учреждение получает финансирование.

В целом НСЗУ выплатила медучреждениям первичной медпомощи более 2,454 млрд грн за услуги первичной медпомощи.

Глава НСЗУ подчеркнул, что за семь месяцев работы служба продемонстрировала, что она в состоянии бесперебойно проводить такие масштабные платежи. "Мы ни разу не сбились и всегда 14 числа оплачиваем медучреждению средства с кредитованием на один месяц вперед. Это хороший результат", - сказал он.

Заключение договора с НСЗУ позволит медицинскому учреждению первичного уровня получать финансирование согласно новому механизму.

Для заключения договора с НСЗУ медучреждение должно соответствовать ряду требований, в частности, быть подключенным к электронной системе здравоохранения, оснащено согласно требованиям табеля оснащения, иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. При этом медучреждение может заключить договор с НСЗУ только при условии, что все другие учреждения первичной помощи города, района или ОТГ (в пределах одного бюджета) также подписали договор.

Новый механизм предусматривает, что НСЗУ будет оплачивать услуги учреждений по оказанию первичной помощи по принципу капитации, т.е. медицинское учреждение будет получать установленную сумму за каждого пациента, независимо от того, обращается он за медицинскими услугами или нет. Капитация оплачивается из общих налогов из госбюджета.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К базовому тарифу применяются возрастные коэффициенты. Так, для за ребенка в возрасте до пяти лет - коэффициент 4, для детей от шести до 17 лет коэффициент составит 2,2 - 814 грн, для взрослых от 18 до 39 лет - коэффициент 1, для взрослых от 40 до 64 лет - коэффициент 1,2 (444 грн), а для людей старше 65 лет - коэффициент 2 (740 грн).

Как сообщалось, НСЗУ, исполняющая роль заказчика медицинских услуг, за июль-сентябрь 2018 года направила учреждениям здравоохранения, присоединившимся к медреформе в ходе первого этапа подписания договоров, 819,8 млн грн. В частности, 266,8 млн грн были направлены 30 медучреждениям Киева. Второе место по объему полученных выплат занимает Винницкая область, чьи медучреждения (24) получили на свои счета 96,2 млн грн. Тройку лидеров замыкает Полтавская область – 17 учреждений, присоединившихся к реформе во время "первой волны", получили 92,2 млн грн.

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).