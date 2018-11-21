Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель юридического департамента ПАО "Фармак" (Киев) Дмитрий Таранчук, такое решение суд вынес во вторник.

По его словам, этим решением Верховный суд удовлетворил ходатайство третьего лица – ПАО "Фармак" - о направлении дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

"Данное решение является законным и вынесенным с соблюдением всех процессуальных требований, оно обеспечит беспристрастное и объективное рассмотрение дела", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, аппеляционная палата МЭРТ в июле 2017 года признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница" (Киев), в свою очередь, отстаивает право выпускать собственный препарат "Корвалол". Фармфирма обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как утверждают в "Фармаке", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им. Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Его конечным бенефициаром является Глеб Загорий.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.