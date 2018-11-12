Производитель препаратов крови "Биофарма" поддержит программу эндопротезирования для взрослых пациентов с гемофилией.

Согласно сообщению пресс-службы компании, такое решение приняло руководство группы биофармацевтических компаний Biopharma после ряда встреч с ОО "Всеукраинское общество гемофилии".

"Наша цель - чтобы украинские пациенты с гемофилией могли вести полноценную жизнь. Мы украинская фармацевтическая компания, все производственные мощности и штаб-квартира которой находится в Украине. Поэтому наше решение поддержать сограждан там, где мы можем, вполне естественное", - цитирует пресс-служба президента группы Константина Ефименко.

Инициатива поддерживается Всеукраинским обществом гемофилии и расценивается как важный шаг со стороны отечественного производителя в направлении улучшения качества жизни пациентов с гемофилией, говорится в сообщении компании.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

В 2015 году компания инвестировала $3,5 млн в реконструкцию Сумского областного центра крови, который в настоящее время обеспечивает заготовку 98,2% донорской крови и ее компонентов в области.

В планах "Биофармы" на 2018 год – ввод в эксплуатацию завода-фракционатора плазмы крови.

В группу компаний Biopharma входят ООО "Биофарма инвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофарма плазма", ООО "ФЗ "Биофарма".