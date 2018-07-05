Правительство КНР предоставило Украине 50 автомобилей скорой помощи

Правительство Китайской Народной Республики в рамках договора с украинским правительством предоставило 50 автомобилей скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно совместному приказу МВД и Минздрава, 18 областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП и МК), а также ЦЭМП и МК Киева получат по два автомобиля. Еще шесть центров – Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский – получат по одному автомобилю.

Кроме того, еще шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.

Уполномоченная правительством КНР компания China Meheco Co. установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.

Продолжается процедура принятия техники из государственной собственности в собственность территориальных общин сел, поселков, городов.