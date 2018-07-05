Медицина

04:39 05.07.2018

В Украине обновили календарь профилактических прививок

1 мин читать
В Украине обновили календарь профилактических прививок

Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной практики, изменения уже вступили в силу, сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики", - говорится в сообщении.

Согласно этому календарю, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз – 3-5 сутки жизни. Отмечается, что ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

"Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей.

У.Супрун также напомнила, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

"Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, переквалифицированные ВОЗ",- добавила У.Супрун.

Теги: #прививки #минздрав #календарь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав не поддерживает законопроект о ЕКЭ для соискателей степени магистра/интерна по фармацевтике или медицине

Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

Замминистра здравоохранения Украины напомнил местным властям о необходимости автномизации медучреждений

Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

ПОСЛЕДНЕЕ

Столичные клиники интенсивной терапии не могут получить лицензию на медпрактику

Правительство утвердило перечень и состав госпитальных округов Николаевской области

Кабмин утвердил закупку специфических сывороток и иммуноглобулинов за средства бюджета-2018

Количество заболевших корью в Украине за неделю сократилось на четверть

Дети в лагере в Киевской области отравились просроченным йогуртом

В детском лагере в Киевской области отравились 12 детей – воспитанников ДЮСШ "Школа Дерюгиных"

В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

В столице все врачи "первички" зарегистрированы в системе eHealth

ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА