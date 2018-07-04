Медицина

12:43 04.07.2018

Кабмин утвердил закупку специфических сывороток и иммуноглобулинов за средства бюджета-2018

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Кабмин утвердил закупку специфических сывороток и иммуноглобулинов за средства бюджета-2018

Кабинет министров Украины включил в номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые закупаются международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, специфические сыворотки и иммуноглобулины, отсутствующие в стране с 2014 года.

Проект соответствующего распоряжения правительства о внесении изменений в перечень закупаемых препаратов и изделий медицинского назначения одобрен на заседании Кабмина в среду.

Речь, в частности, идет о сыворотках и иммуноглобулинах против ботулизма, дифтерии, антитоксине от столбняка, антирабических иммуноглобулине и сыворотке, а также о ряде препаратов, используемых при малярии.

Кроме того, данным постановлением номенклатура закупок за средства 2018 года расширена препаратами и медизделиями для обеспечения стационарного лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, среди которых – оксигенераторомы и клапаны сердца, медизделиями для электрофизиологии и кардиостимуляции, стентирования коронарных сосудов.

Перечень дополнен также лекарствами и изделиями мед назначения для обеспечения донорства крови и ее компонентов, медикаментами для детей с врожденными иммунодефицитами.

Другим постановлением правительство дополнило номенклатуру закупок за средства 2018 года препаратами для лечения дыхательных расстройств у новорожденных, детей с хроническим вирусными гепатитами, тестами и расходными материалами для диагностики туберкулеза, медикаментами для граждан, страдающих легочной артериальной гипертензией.

Изменения касаются антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных, в частности, уточнена форма выпуска и дозировки, а также препаратов по онкологии – в соответствующий раздел включены медикаменты для лечения онкогематологических заболеваний, а также хронического миелоидного лейкоза.

Как сообщалось, в конце марта 2018 года Кабмин утвердил первую часть номенклатуры лекарств и медизделий, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, что является рекордно ранним стартом процесса закупок.

В конце апреля Минздрав подписал договора с международными организациями о закупке лекарственных средств и медицинских изделий за счет госбюджета 2018 года. В документы внесены существенные изменения относительно сроков тендерных процедур и условий оплаты. В начале мая ПРООН объявил первый тендер за средства госбюджета 2018 года.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Министерство здравоохранения Украины в начале мая 2018 года утвердило приказ о закупке за средства госбюджета-2018 специфических сывороткок и иммуноглобулинов, отсутствующих в стране с 2014 года. Согласно приказу, в номенклатуру закупок были включены 11 позиций. Сыворотки и иммуноглобулины будут закуплены через международные организации, что позволит заводить эти препараты в Украину без предварительной подачи заявки на регистрацию.

Теги: #бюджет #сыворотка #кабмин
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