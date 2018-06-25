Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Украина полностью обеспечена вакцинами для проведения плановой иммунопрофилактики, утверждает Министерство здравоохранения страны.

"Впервые за семь лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - указано в материалах к расширенному совещанию по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями, прошедшему в Киеве в понедельник.

Согласно материалам, по состоянию на 1 июня в Украине есть 2 млн 248 тысяч 666 доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 557 тыс. 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка, 5 млн 281 тыс. 517 доз - для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным антигеном.

Кроме того, в распоряжении ведомства имеется 547 тыс. 672 инъекции и 1 млн 243 тыс. 229 доз оральной вакцины от полиомиелита, 1 млн 909 тыс. 450 доз - от гепатита "В", 39 млн 578 доз - от гемофилии, 2 млн 557 тыс. 40 доз - вакцины БЦЖ и 967 тыс. 217 доз вакцины КПК.