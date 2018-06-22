Замминистра здравоохранения Украины напомнил местным властям о необходимости автномизации медучреждений

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк напомнил руководителям областей о необходимости автономизации медицинских учреждений первичного звена для заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

"Сейчас регионам очень важно мобилизоваться. Наша цель, чтобы все учреждения первичной помощи имели договоры с НСЗУ и перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" до 2019 года. Первое, что нужно сделать местной власти, - до конца 2018 года автономизировать все медицинские учреждения", - сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По информации П.Ковтонюка, меньше всего деклараций с врачами первичного звена пациенты подписали в Сумской (10% населения области), Закарпатской (14,4%), Черкасской (15,2%), Одесской (15,5%) и Запорожской областях (16%).

"Руководство областей-аутсайдеров должно понимать, что так оно лишает своих медиков лучшего дохода, а людей - лучшего медицинского обслуживания", - подчеркнул замминистра.

В настоящее время лидерами по количеству деклараций о выборе врача являются Винницкая (41% жителей), Полтавская (35,3%), Харьковская (35%), Черновицкая (29,3%), Житомирская (28,3%) области.

П.Ковтонюк напомнил, что согласно закону об автономизации медицинских учреждений "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения" упрощенный режим перехода их статуса учреждения в предприятие предусмотрен только до конца 2018 года.

Как сообщалось, автономизация медучреждения является обязательной для его присоединения к медицинской реформе, поскольку только статус коммунального неприбыльного предприятия (КНП) позволит медучреждению сотрудничать с заказчиком услуг – НСЗУ.

В апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон об автономизации медицинских учреждений № 2002-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

В октябре 2017 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который внедряет принцип финансирования "деньги за пациентом".

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и выполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий в рамках реализации медицинской реформы, было принято правительством 27 декабря 2017 года.