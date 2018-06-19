Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить действия некоторых сотрудников "Охматдета"

Министерство здравоохранения обратилось к Нацполиции, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Генеральной прокуратуре с просьбой проверить действия некоторых сотрудников "Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в письме, направленном в правоохранительные органы во вторник, содержится просьба проверить факты относительно злоупотреблений служебным положением и получения неправомерной выгоды сотрудниками клиники.

Речь идет, в частности, о том, что родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые в это время были в наличии на складе больницы.

В письме Минздрава правоохранительным органам также отмечается, что согласно предварительному анализу заявок на закупки лекарственных средств за счет бюджета 2018 года по программе "Детская онкология" были выявлены факты завышения потребности в наиболее дорогостоящих препаратах на 7812 единиц, что эквивалентно около 63,8 млн грн, а также наличия просроченных лекарственных средств на сумму более 10 млн грн.

Как сообщалось, руководство "Охматдета" в конце апреля начало внутреннее служебное расследование относительно рациональности заказа лекарственных средств, а также их использования некоторыми отделениями медучреждения. В ходе расследования, в частности, было установлено, что 12 препаратов, которые самостоятельно закупали родители пациентов Центра онкогематологии и трансплантации костного мозга, находились в наличии на складах больницы. Кроме того, руководство центра не заказало 10 препаратов, входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств, подлежащих закупке за бюджетные средства, необходимых для лечения пациентов центра. При этом отделение трансплантации костного мозга не делает необходимых заказов, а деньги остаются неиспользованными. В частности, в 2017 году центр в целом недозаказал лекарств на 19 млн грн.

Руководство НДСБ обратилось к Минздраву с предложением о реорганизации структуры "Охматдета" для улучшения доступа и качества предоставления медицинских услуг, а также предотвращения случаев хищения медикаментов персоналом и избыточного заказа дорогостоящих препаратов.

В 2017 году между Центром онкогематологии и трансплантации костного мозга и Минздравом возник конфликт из-за лексредств, закупаемых для "Охматдета" за средства госбюджета через международные организации. В частности, речь шла о закупке лекарств с небольшим сроком годности, а также длительных сроках поставки препаратов.

Киевская местная прокуратура №10 объявила семерым сотрудникам "Охматдета" о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств на сумму около 8 млн грн в период с 2012 по 2015 годы.

Проект реструктуризации "Охматдета", презентованный в мае-2018, предусматривает, что в НДСБ будут созданы отделение детской нейрохирургии и отдел оценки рисков. При этом в ходе реструктуризации общее количество сотрудников в клинике не изменится и составит 2677 человек, однако 15 должностей будут сокращены, а занимающим их сотрудникам предложат другую работу. В частности, речь идет о ликвидации должностей руководителей нескольких входящих в структуру клиники центров - неонатологии, офтальмологии, токсикологии и онкогематологии. Входящие в Центр онкогематологии отделения будут сохранены, а функции этого центра расширены: он будет заниматься также лечением детей с первичными иммунодефицитами, поэтому в структуру центра будут введены должности иммунологов.

Кроме того, на базе трех входящих в структуру Центра токсикологии отделений будет создано два.