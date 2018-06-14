Договора с НСЗУ для вхождения в медреформу вскоре подпишут 9 частных медучреждений

Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для присоединения к реформе системы предоставления первичной медицинской помощи в ближайшее время подпишут 9 частных медицинских учреждений, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко в ходе брифинга в четверг.

"Частные учреждения сейчас дорабатываются. Надеемся завтра (в пятницу - ИФ) подписать договора. По данным, предоставленным нашей командой, будет подписано как минимум девять договоров", - сказал он.

Таким образом, 149 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) и девять частных медучреждений с 1 июля начнут получать средства от НСЗУ за регламентированный перечень медицинских услуг, подчеркнул О.Петренко.

"Впервые у нас реализуется возможность равенства перед законом учреждений здравоохранения любой формы собственности. То есть, абсолютно одинаково учреждения частной формы собственности и коммунальные и государственные могут рассчитывать на подписание договоров", - сказал он.

О.Петренко также сообщил, что изначально служба получила 233 заявления на подписание договоров: 186 - от КНП, 21 – от коммунально-бюджетных учреждений, 26 - от частных. Часть медучреждений, подавших заявления на подписание договоров, не справилась с некоторыми техническими требованиями.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил: несмотря на то, что с 1 июля не начнутся кардинальные изменения, уже наблюдаются позитивные изменения.

"В этих 149 КНП начинаются изменения, даже изменения в менталитете. Мы видим, что врачи становятся более дружелюбны к пациентам, начинают организовывать места для инвалидных колясок, телефонные записи на приме, делают "ярмарки здоровья"… И это как раз то, на что мы рассчитывали, внедряя принцип "деньги за пациентом", когда медучреждение понимает: если хорошо обслуживать, то люди придут", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начнут работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в конце июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

В настоящее время более 8 млн человек уже подписали декларации с врачами. В некоторых регионах декларации о выборе врача подали более трети жителей. Среди лидеров Винницкая (37% населения), Харьковская (32%), Полтавская (31% населения), Черновицкая (26% населения) и Житомирская (25%) области.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение по обеспечению в ІІІ квартале 2018 года финансирования оказания медпомощи коммунальными учреждениями первичного звена, не подписавшими договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по программе государственных медицинских гарантий.