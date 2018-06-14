Медицина

15:42 14.06.2018

Договора с НСЗУ для вхождения в медреформу вскоре подпишут 9 частных медучреждений

3 мин читать
Договора с НСЗУ для вхождения в медреформу вскоре подпишут 9 частных медучреждений

Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для присоединения к реформе системы предоставления первичной медицинской помощи в ближайшее время подпишут 9 частных медицинских учреждений, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко в ходе брифинга в четверг.

"Частные учреждения сейчас дорабатываются. Надеемся завтра (в пятницу - ИФ) подписать договора. По данным, предоставленным нашей командой, будет подписано как минимум девять договоров", - сказал он.

Таким образом, 149 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) и девять частных медучреждений с 1 июля начнут получать средства от НСЗУ за регламентированный перечень медицинских услуг, подчеркнул О.Петренко.

"Впервые у нас реализуется возможность равенства перед законом учреждений здравоохранения любой формы собственности. То есть, абсолютно одинаково учреждения частной формы собственности и коммунальные и государственные могут рассчитывать на подписание договоров", - сказал он.

О.Петренко также сообщил, что изначально служба получила 233 заявления на подписание договоров: 186 - от КНП, 21 – от коммунально-бюджетных учреждений, 26 - от частных. Часть медучреждений, подавших заявления на подписание договоров, не справилась с некоторыми техническими требованиями.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил: несмотря на то, что с 1 июля не начнутся кардинальные изменения, уже наблюдаются позитивные изменения.

"В этих 149 КНП начинаются изменения, даже изменения в менталитете. Мы видим, что врачи становятся более дружелюбны к пациентам, начинают организовывать места для инвалидных колясок, телефонные записи на приме, делают "ярмарки здоровья"… И это как раз то, на что мы рассчитывали, внедряя принцип "деньги за пациентом", когда медучреждение понимает: если хорошо обслуживать, то люди придут", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начнут работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в конце июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

В настоящее время более 8 млн человек уже подписали декларации с врачами. В некоторых регионах декларации о выборе врача подали более трети жителей. Среди лидеров Винницкая (37% населения), Харьковская (32%), Полтавская (31% населения), Черновицкая (26% населения) и Житомирская (25%) области.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение по обеспечению в ІІІ квартале 2018 года финансирования оказания медпомощи коммунальными учреждениями первичного звена, не подписавшими договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по программе государственных медицинских гарантий.

Теги: #нсзу #олег_петренко #медреформа #медучреждения
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Декларацию о медобслуживании уже подписали более 8 млн украинцев - Порошенко

До конца года в селах Украины заработает около 500 амбулаторий нового типа - Порошенко

Кабмин перераспределил 2 млрд грн на функционирование учреждений "первички", не вошедших в медреформу

Препараты по детской онкологии и онкогематологии направлены в области

Гройсман обеспокоен попытками дискредитировать международные закупки лексредств

Программа реимбурсации будет расширяться с 2019 года – Илык

Минздрав планирует применить для части орфанных препаратов механизмы реимбурсации – Илык

Минздрав урегулирует работу медпредставителей фармкомпаний в части предоставления бесплатных образцов – Илык

Работу с НСЗУ по итогам первого этапа подписания договоров начнут 149 учреждений "первички"

Замглавы Минздрава Линчевский заявляет об искажении его высказываний по поводу эффективности лечения пациентов за границей

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 90% раненых украинских военных возвращаются на службу благодаря стандартам НАТО в военной медицине – Порошенко

В Киеве появилось 25 машин скорой помощи

Гослекслужба отозвала повторный запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

Турчинов призывает чиновников последовать его примеру: сдать кровь для защитников Украины (Видео)

БХФЗ подал против "Дарницы" иск с требованием признать недействительным биржевые торги по продаже его акций

Гройсман предложил замглавы Минздрава Линчевскому уделять больше внимания сопровождению и лечению онкобольных

Вспышка кори в Украине: с начала года заболело более 20,5 тыс. человек

Раде предлагают позволить Минздраву выступать заявителем регистрации некоторых препаратов

Кластер медтуризма Люблинского воеводства намерен нарастить объем медпомощи иностранным пациентам

Комиссия Нацгосслужбы не усмотрела дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского относительно онкобольных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА