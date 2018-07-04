Земля

18:53 04.07.2018

Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой

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Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой

Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой. Заседание транслировалось онлайн.

На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис ранее говорил, что литовские аграрии по причине засухи лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы страны.

Правда, в последние дни в Литве прошли дожди, и засуха постепенно уходит - сейчас она фиксируется только в 4 самоуправлениях. Тем не менее, на заседании правительства в среду Г.Сурплис заявил, что, невзирая на дожди последних дней, положение земледельцев в связи с засухой сложное. Он не исключил также, что по причине засухи могут подорожать некоторые продовольственные товары.

"Мы предлагаем просто зафиксировать ситуацию, чтобы любой лишившийся в Литве урожая мог избежать санкций Еврокомиссии и Минсельхоза за невыполненные обязательства, связанные с выплатой помощи Евросоюза, и чтобы каждый фермер мог апеллировать к форс-мажорной ситуации в отношениях с закупщиками не только в Литве, но и за рубежом", - сказал министр на заседании.

"Будут убытки и в молочных хозяйствах, и в мясном секторе. Окончательная ясность по поводу того, сколько и урожая каких культур мы лишимся, будет в конце года", - сообщил журналистам Г.Сурплис после заседания кабмина.

Теги: #засуха #погода #литва #с_х
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