Украина может открыть рынок земли с июля 2019г - президент УАК

Украина имеет возможность отменить мораторий на продажу сельхозземель и открыть рынок земли с 1 июля 2019 года, считает народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

"Это реально сделать за год. 1 июля 2019 года Украина может открыть рынок земли. Полгода понадобится для принятия соответствующих законопроектов и подзаконных актов и еще полгода, чтобы создать необходимые институты и ввести их в работу", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Л.Козаченко, есть ряд ключевых моментов, которые должны быть учтены, в частности, на определенный срок должен быть ограничен выход иностранцев на рынок земли.

"Потому что всегда приоритет должен быть за собственными инвесторами и теми, кто работает на родной земле. Потом, когда наши фермеры наберутся сил, можно будет открыть рынок для иностранных инвесторов. Этот срок должен быть не менее 10 лет. Например, в Венгрии так же было 10 лет, а потом продлевали еще на пять", - пояснил президент УАК.

Он подчеркнул необходимость четкого прописывания приоритетов и определения, кто из украинских субъектов имеет право "первой руки" при покупке, а также урегулирования вопроса с компаниями и холдингами, владельцами которых являются иностранные граждане.

"Нужно уточнить, какую долю иностранные акционеры могут занимать в общем количестве активов, но чтобы не было концентрации иностранцев", - подчеркнул Л.Козаченко.

Еще одним важным вопросом, по мнению эксперта, является необходимость создания в Украине ипотечного банка, который будет предоставлять дешевое долгосрочное финансирование желающим купить землю.

"Это должен быть акционерный банк, где, кроме государственной доли, которая должна превышать 50%, присутствует иностранный партнер, такой как ЕБРР, МФК (Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация - ИФ) или любой другой из топ-20 крупнейших мировых ипотечных банков. Только такие условия смогут обеспечить его профессиональную работу и отсутствие коррупции", - сказал Л.Козаченко.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека признал, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.