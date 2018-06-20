Земля

14:25 20.06.2018

Украина может открыть рынок земли с июля 2019г - президент УАК

2 мин читать
Украина может открыть рынок земли с июля 2019г - президент УАК

Украина имеет возможность отменить мораторий на продажу сельхозземель и открыть рынок земли с 1 июля 2019 года, считает народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

"Это реально сделать за год. 1 июля 2019 года Украина может открыть рынок земли. Полгода понадобится для принятия соответствующих законопроектов и подзаконных актов и еще полгода, чтобы создать необходимые институты и ввести их в работу", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Л.Козаченко, есть ряд ключевых моментов, которые должны быть учтены, в частности, на определенный срок должен быть ограничен выход иностранцев на рынок земли.

"Потому что всегда приоритет должен быть за собственными инвесторами и теми, кто работает на родной земле. Потом, когда наши фермеры наберутся сил, можно будет открыть рынок для иностранных инвесторов. Этот срок должен быть не менее 10 лет. Например, в Венгрии так же было 10 лет, а потом продлевали еще на пять", - пояснил президент УАК.

Он подчеркнул необходимость четкого прописывания приоритетов и определения, кто из украинских субъектов имеет право "первой руки" при покупке, а также урегулирования вопроса с компаниями и холдингами, владельцами которых являются иностранные граждане.

"Нужно уточнить, какую долю иностранные акционеры могут занимать в общем количестве активов, но чтобы не было концентрации иностранцев", - подчеркнул Л.Козаченко.

Еще одним важным вопросом, по мнению эксперта, является необходимость создания в Украине ипотечного банка, который будет предоставлять дешевое долгосрочное финансирование желающим купить землю.

"Это должен быть акционерный банк, где, кроме государственной доли, которая должна превышать 50%, присутствует иностранный партнер, такой как ЕБРР, МФК (Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация - ИФ) или любой другой из топ-20 крупнейших мировых ипотечных банков. Только такие условия смогут обеспечить его профессиональную работу и отсутствие коррупции", - сказал Л.Козаченко.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека признал, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.

Теги: #земля #рынок #уак #козаченко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Депутаты готовят повторное обращение в КС об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения

Прокуратура Киева вернула в коммунальную собственность незаконно арендуемую землю стоимостью более 4 млн грн

Порошенко уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию

Территориальной громаде Днепра возвращена земля и расположенный на ней спортивный аэродром стоимостью более 1,8млрд грн

Бюджет посевной кампании в Украине в 2018г составит 116 млрд грн

ВР приняла законопроект об изменении правил использования земельных массивов

Верховная Рада оставила трейдеров без возмещения экспортного НДС на масличные

Отмена моратория на продажу земли крайне важна для предоставления кредитов Украине - ВБ

Отмена земельного моратория принесет экономике Украины до $1,5 млрд ежегодно - ВБ

Госгеокадастр за 4 мес. реализовал на торгах 639 прав аренды на земучастки сельхозназначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин передал земли сельхозназначения почти 200 объединенным территориальным громадам

Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации

Решение ЕСПЧ: Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека

Прокуратура требует снять с повестки сессии Житомирского облсовета вопрос отвода "Валки-Ильменит" Фирташа 115 га земли для добычи титана

Суд признал Бугский лиман внутренними морскими водами, отменил аренду 157 га его дна

Стоимость аренды сельхозземель из-за моратория ниже рыночной в 5 раз

Незначительное снижение урожая возможно из-за засухи в южных регионах Украины

Cygnet увеличит земельный банк на 5,5 тыс. га

Более 1,1 млн га украинских земель малопродуктивны

Основания и механизм пересмотра решения об отмене регистрации договоров аренды компании Resilient отсутствуют - Минюст

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА