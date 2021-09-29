Инвестиции

12:14 29.09.2021

Американская Amstar построит логистический комплекс в Киевской области за $170 млн

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Американская Amstar построит логистический комплекс в Киевской области за $170 млн

Американская компания Amstar планирует построить логистический комплекс за $170 млн в с. Гуровщина Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Вместе с Агентством регионального развития Киевской области работаем над тем, чтобы наладить качественную коммуникацию с инвесторами. Один из примеров – компания Amstar. Они уже начали строить на территории Дмитровской громады логистический комплекс", – цитируется в сообщении глава КОДА Василий Володин.

Согласно проекту, комплекс общей площадью 340 тыс. кв. м разместится на земельном участке 55 га. Его реализация позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

Компания Amstar – международный фонд частных инвестиций со штаб-квартирой в Денвере – основана в 1987 году. Специализируется на инвестициях в коммерческую и жилую недвижимость.

 

Теги: #amstar #логистический_центр #киевская_ога
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