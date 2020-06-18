Политика

09:10 18.06.2020

Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

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Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя области в четверг утром.

Володин в до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Теги: #киевская_область #зеленский #кадры #володин #киевская_ога
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