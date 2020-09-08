Киевская ОГА и мобильные операторы будут сотрудничать для развития качественной связи и интернета

Киевская областная госадминистрация, Украинская ассоциация операторов связи "Телас", а также мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell подписали меморандум о сотрудничестве с целью ускорения развития на территории области качественной мобильной связи и широкополосного доступа к сети интернет.

Как сообщила пресс-служба "Киевстара" во вторник, в частности, стороны планируют объединить усилия в следующих направлениях: покрытие мобильной связью 3G и 4G Киевской области как в сельской местности, так и на автодорогах; определение возможностей государственно-частного партнерства в развитии мобильного широкополосного доступа к интернет в области; обеспечение доступа мобильных операторов к объектам инфраструктуры при строительстве мобильных сетей на территории области.

"Киевская область – один из крупнейших регионов Украины с населением более 2 млн чел. Чтобы развивать предпринимательство, образовательные и социальные инициативы, доступ к государственным услугам, здравоохранение, нам нужны современные мобильные технологии. Поэтому мы подписываем меморандум о сотрудничестве с мобильными операторами, которые готовы содействовать развитию Киевской области и строить сети скоростного мобильного интернета по новым технологиям", - цитирует пресс-служба главу Киевской ОГА Василия Володина.

"Киевстар" сообщает, что к настоящему времени построил на территории области почти 1,5 тыс. базовых станций "четвертого поколения", которые предоставляют связь и интернет в 980 населенных пунктах.

Оператор планирует установить еще 50 базовых станций в течение года, что позволит улучшить качество услуг передачи данных. С 2021 года "Киевстар" хочет сосредоточиться на покрытии мобильным интернетом дорог и трасс международного значения.