PGNiG на первом этапе планирует инвестировать в газодобычу на западной Украине $50 млн - Герус

Польская PGNiG на первом этапе планирует инвестировать в газодобычу на западной Украине $50 млн в рамках партнерства с группой компаний "ЭРУ", сообщил народный депутат Андрей Герус.

"На первом этапе планируется инвестировать $50 млн. А в будущем объем инвестиций может составить до $500 млн", - написал он на своей странице в Facebook по итогам посещения 24-й газовой конференции Gazterm в Польше.

Как сообщалось, в декабре 2019 года PGNiG и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области. Соглашение предусматривает бурение на начальном этапе разведочной скважины глубиной до 2,5 тыс. м, проведение мероприятий по проектированию месторасположения других скважин.

В мае 2021 года Антимонопольный комитет Украины разрешил польской PGNiG приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014"), которая владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь.

"Карпатыгазвыдобування", в которой польская PGNiG приобретет 85% у ЕRU Маnаgемеnт Sеrvісеs Llс (США), планирует начать бурение первой скважины на Библивской нефтегазовой площади (Львовская обл.) во второй половине 2022 года.

Согласно совместному релизу компаний, в случае получения положительных результатов испытаний скважины, она будет присоединена к газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году. Владельцы "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

В ЕRU Маnаgемеnт Sеrvісеs Перри принадлежит 51%, Мудрому – 49%.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.