Инвестиции

12:05 25.08.2021

Инвесткомпания InVenture продаст на аукционе мясокомбинат в Киевской области со стартовой ценой $1,9 млн

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Инвесткомпания InVenture продаст на аукционе мясокомбинат в Киевской области со стартовой ценой $1,9 млн

Инвестиционная компания InVenture (Киев), действуя в интересах своего клиента, до 15 октября намерена продать на онлайн-аукционе мясокомбинат "Бавария" (с Фурсы Киевской обл.) со стартовой ценой $1,9 млн при его оценочной рыночной стоимости в $5 млн, сообщила компания на сайте в среду.

"Предприятие построено с нуля, введено в эксплуатацию и запущено в 2018 году. На данный момент объект законсервирован, все производственное оборудование находится в исправном состоянии и готово к запуску. Расположение предприятия: 5 км до Белой Церкви, 100 км до Киева", - говорится в сообщении InVenture.

По ее данным, имущественный комплекс мясокомбината включает: здания и сооружения общей площадью 7 тыс. кв. м., участок 14 га в частной собственности, коммуникации (электричество - 800 кВт, газ, вода, система канализации с работающей канализационной насосной станцией). На предприятии соблюдены все санитарно-экологические нормы.

Согласно данным компании, объект был законсервирован в 2019 году в связи с дефицитом оборотного капитала и непрофильной деятельностью данного направления для его инвестора, который ранее запланировал строительство свинофермы и комбикормового завода в составе предприятия.

"На удалении 1 км от имущественного комплекса мясоперерабатывающего завода расположен участок, который планировалось освоить в качестве площадки под строительство свинофермы с маточником на 1,2 тыс. свиноматок и ежегодное содержание 32 тыс. свиней. Также проектом планировалось строительство комбикормового завода производительностью 5 тонн/сутки и 4 силоса для хранения зерновых по 5 тонн", - уточнила InVenture.

Предприятие оснащено современным оборудованием, его мощности позволяют производить сырокопченые, полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы; мясные деликатесы, копчености, ветчины, печеное мясо и колбасы; сосиски, сардельки; паштеты, тушенку и зельцы общим объемом до 15 тонн/сутки. Мощности по забою свинины - 320 голов в сутки.

Инвесткомпания уточнила, что прием ценовых предложений от потенциальных покупателей продлится до 15 октября, оглашение победителей – 24 октября, а полностью завершить продажу актива планируется до 24 декабря 2021 года. Оценочная рыночная стоимость мясокомбината - $5 млн, стартовая цена торгов для принятия заявок - $1,9 млн.

Теги: #продажа #мясокомбинат #inventure
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