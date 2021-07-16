"Добробут" инвестировал в открытие нового центра хирургии сердца и сосудов 800 млн грн

Медицинская сеть "Добробут" (Киев) инвестировала в открытие новой клиники с центром хирургии сердца и сосудов 800 млн грн, сообщил генеральный директор сети Олег Калашников.

"Окончательные итоги мы еще не подводили, однако думаю, что общий объем инвестиций будет до 800 млн грн. Мы просто разобрали здание до скелета и полностью отстроили его заново", - сказал он на пресс-конференции по случаю открытия центра хирургии сердца и сосудов в Киеве в четверг.

Калашников подчеркнул важность партнерства с банковскими структурами для реализации подобных проектов. "Без банков мы эти деньги не смогли бы проинвестировать. Собственные деньги там тоже есть, но их недостаточно, чтобы открыть клинику", - сказал он.

Калашников напомнил, что в августе "Добробут" планирует открыть клинику в Броварах (Киевская обл.), а осенью – открыть после реконструкции клинику на просп. Бажана в Киеве, где ранее располагался ковидный стационар сети, а до этого – клиника "Борис", которую приобрел "Добробут".

В свою очередь, заместитель главы правления ПУМБа Сергей Магдич отметил, что стратегия банка предусматривает сотрудничество с лидерами. Банк оценил финансовую модель "Добробута".

"Я уверен, что у группы компаний «Добробут» большое будущее с точки зрения большой стратегии, о которой мы знаем лично, и которая предполагает определенное количество новых сделок и новых приобретений", - сказал Магдич.

Как сообщалось, в марте 2021 года основные акционеры Калашников и инвесткомпания Сoncorde Сapital выкупили миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" у инвесткомпании Horizon Capital.

В мае 2020 года "Добробут" присоединила медицинскую сеть Doctor Sam, насчитывающую три поликлиники в Киеве. В 2019 году "Добробут" купил медицинскую компанию ООО "Борис".

Медсеть "Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") - компании Satumco Limited принадлежит 99%. Ее бенефициарами указаны глава инвесткомпании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников.