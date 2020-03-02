Гендиректор медсети "Добробут" Калашников: Перспективы у частного медицинского бизнеса есть и они очень масштабны

Эксклюзивное интервью с генеральным директором медицинской сети "Добробут" Олегом Калашниковым

- В начале медреформы часто звучала мысль, что будущее все-таки за частной медициной. Насколько частная медицина готова к ответственности за здоровье граждан, даже не самых платежеспособных?

- Частная медицина – это очень сложный и финансово емкий бизнес, который активно развивается в нашей стране. Я считаю, что частная медицина более ответственна сама по себе, по своей сути и системе организации - и это очень важно. В ответ на возрастающий спрос и рыночные тенденции мы, например, только в 2019 году открыли в Киеве две большие полноценные универсальные поликлиники - на Софиевской Борщаговке и на ул. Конева, в одной из них есть также небольшой стационар. Кроме того, мы осуществили сделку по покупке клиники "Борис", это большое событие.

- Как проходит интеграция компаний? Сделка уже завершена?

- Сделка завершена еще в июле 2019 года. Интеграция еще продолжается, это процесс, который требует времени и взвешенных решений. Главное в ней – сохранить лучшие наработки, достижения, людей как главный ресурс любого бизнеса. Но, безусловно, интеграция будет полной с имплементацией всех бизнес-процессов и стандартов работы высочайшего уровня, по которым работает "Добробут".

- Стандарты клиники "Борис" очень отличаются от стандартов "Добробута"?

- Клиника "Борис" всегда славилась слаженной и профессиональной командой, имеет свою высокую репутацию, устойчивую аудиторию клиентов, достижения. Мы планируем реконструкцию и качественное обновление материально-технической базы для соответствия высокому уровню стандартов обслуживания. Пока решено, что на проспекте Бажана будет универсальная больница с приемным отделением, операционными, хорошей диагностикой, палатой противошоковой терапии.

- На время реконструкции клиника продолжит работу?

- Да, клиника продолжит работу. Планируем делать реконструкцию поэтапно, потому как такой подход больше соответствует запросам пациентов, персонала и бизнеса.

- Какие инвестиции планируете в реконструкции этого объекта?

- Инвестиции будут очень существенные, будем менять всю диагностическую технику - МРТ, КТ, сейчас другие требования к такому оборудованию, его нужно обновлять. Наша цель – сделать на Левом берегу столицы полноценную современную больницу высочайшего класса.

- Прокомментируйте, пожалуйста, открытие новой клиники "Обериг". Можете сравнить ее с вашей клиникой на ул. Идзиковских?

- Нас вдохновляют и мотивируют успехи всех наших конкурентов и партнеров. Открытие современных клиник в нашей стране - это прекрасно, хотя и очень рискованно с точки зрения бизнеса. Мы искренне радуемся за наших коллег. В то же время перед собой ставим амбициозные цели, каждый наш следующий объект, а их немало, будет лучше предыдущего. Нами движет не желание быть лучше конкурента, а четкая цель: соответствовать мировым стандартам лечения и уровню медицинских услуг, которые мы предоставляем нашим согражданам.

- Давайте поговорим о планах на 2020 год. Помимо реконструкции клиники на проспекте Бажана, что еще можете сказать о планах?

- Планируем запуск нового корпуса "Добробут" на Воздухофлотском проспекте до конца 2020 года. Там будет многопрофильная клиника с амбулаторным и стационарным лечением в кардиологии, неврологии, онкологии; отделение реанимации и интенсивной терапии с расширенным коечным фондом.

Думаем над возможностью открыть полноценное офтальмологическое отделение на проспекте Бажана с операционной, где сможем лечить самые разные офтальмологические патологии - хрусталика, катаракту, иметь рефракционную хирургию.

- По вашему мнению, частная онкология имеет перспективу, ведь еще несколько лет назад бытовало мнение, что частная онкология - это слишком дорого?

- Частная онкология не намного дороже, чем государственная, поскольку львиную долю в стоимости лечения занимают препараты и процедуры, стоимость которых выдержана в рамках рыночного ценообразования. К тому же, частные клиники зачастую участвуют в специальных программах поддержки пациентов, которые позволяют сделать стоимость онкопрепаратов в ряде случаев даже дешевле, чем в государственных клиниках. "Добробут" использует все возможности, чтобы сделать более доступным лечение для наших пациентов.

- Как вы планируете развивать направление онкологии?

-В настоящее время у нас есть отделение онкологии на Идзиковских, 3 и отдельный проект – Экспертный медицинский центр, расположенный в Национальном институте рака (НИР). Мы купили туда высококлассный КТ, единственный в Киеве аппарат МРТ с инжектором, который позволяет делать высокочувствительный ввод контраста. Экспертный медицинский центр на базе НИР рассматриваем как наше полноценное подразделение для диагностики и лечения онкозаболеваний.

- Недавно, когда вокруг руководства Института рака возник конфликт, было много критики, что частной клинике отдали кусок национальной больницы…

- Ну, во-первых, ничего никому не отдали. У нас есть договор с Фондом госимущества, и мы платим аренду, кстати, очень немаленькую. И если была бы возможность вернуть время вспять, я бы на такие условия не пошел.

- У вас работают врачи из НИР?

- Из Института рака работает около 15% специалистов, ряд врачей ведет у нас поликлинический прием. В то же время в радиологии, например, заняты только наши специалисты. Наша поликлиника в НИР только-только выбралась на точку безубыточности. Для этого потребовалось 2-2,5 года.

- Вы планируете организовать амбулаторную химиотерапию?

- Мы, скорее всего, будем ее организовывать в Экспертном центре, площади там очень большие. Сегодня химиотерапия, главным образом, сосредоточена в нашем основном здании на Идзиковских. У нас есть малая операционная, где мы ставим порты для химиотерапии. Там же есть радиодиагностика очень высокого класса, с хорошим оборудованием и специалистами. Мы внедрили междисциплинарный онкоконсилиум с независимыми онкологами, который собирается каждую среду и принимает решения об индивидуальных схемах лечения онкопациентов. Нужно отдать должное нашему руководству онконаправления: они организовали хороший европейский механизм принятия решения по лечению онкобольных.

- Сколько у вас всего пациентов сейчас?

- В 2019 году к нам обратилось около 250 тыс. первичных пациентов. Прогнозируем, что их число увеличится к 2023 году в два раза.

- За счет чего будет достигнут такой показатель до 2023 года?

- Мы расширяем сеть, планируем открыть еще несколько универсальных поликлиник в Киеве и области, а также существенно расширять диагностическую базу. Хотим построить центр реабилитации – у нас есть такой проект, и мы хотим расширить наши стационарные мощности. Есть планы по развитию клиник в других регионах Украины, планируем развивать радиотерапию, чтобы иметь конкурентное преимущество в онкологии, потому что лечить онкозаболевания без радиотерапии очень сложно.

Радиотерапия в Украине развита слабо, оборудование, представленное в разных клиниках, в основном устаревшее.

- То есть, вы будете устанавливать радиологическое оборудование, линейные ускорители?

- В том числе, но установка линейных ускорителей требует отдельно стоящего помещения для радиотерапии. У нас есть планы в будущем выделить онкологию в отдельное направление и строить вместе с радиотерапией. Но все зависит от того, в каком месте мы решим строить отделения. Теоретически они могут стоять отдельно, но нам бы хотелось, чтобы это было в единой полноценной клинике. В любом случае останавливаться не будем, активно думаем над концепцией направления. Такой проект потребует огромных инвестиций и тщательно проработанного плана.

- Это будут собственные инвестиции?

- Планируем использовать как собственные средства, так и заемные для таких крупных проектов.

- Может появиться какой-то партнер, например, американская медицинская сеть?

- Нет, привлечение в бизнес стратегического партнера пока не рассматриваем, но может появиться финансовый партнер, который будет вместе с нами верить и развивать компанию.

- Но вы такого пока не ищете?

- Нет, мы пока такой задачи не ставим. Мы считаем, что надо компанию развить до определенного масштаба. Когда все наши планы осуществятся, и у нас будет законченный цикл, ежегодный объем пациентов в районе 500 тыс., больница или две с коечным фондом до 300 коек, тогда "Добробут" будет большим системным игроком.

- И тогда будете готовы продать ваш бизнес?

-Я бы сказал так: у нас бизнес может быть готовым к продаже практически в любой момент. Как руководитель я вижу горизонт его развития в 10 лет. Если бизнес будет приносить деньги, если будет план развития, то зачем его продавать?

Плюс, все-таки этот бизнес с определенной миссией – мы строим доверие к украинской медицине, повышая стандарты предоставления медуслуг. Мне кажется, что "Добробут" может справиться и с более амбициозной задачей, например, стать крупнейшей медицинской сетью в стране в целом.

- А в регионах есть какие-то предложения, какой-то диалог?

- Есть. Из регионов приезжают, задают вопросы. Но у нас сейчас иная стратегия. В течение ближайших двух лет мы будем усиливать внутренние процессы и инфраструктуру. У нас инвестиции только в ІТ в 2020 году будут около $2 млн – это покупка новых компьютеров, программ, создание новых инструментов. Надеемся, что за два года мы усилимся и станем больше, качественнее, лучше, отстроим процессы управления и эффективный путь пациента. И тогда будем готовы к следующим шагам по укрупнению.

- Как вы проектируете путь пациента?

- Недавно мы проработали клиентский опыт пациентов "Добробута", изучили, как они принимают решение шаг за шагом, почему идут в нашу клинику и стационар, что у нас делают, что именно им нравится, а что нет, какие функции и изменения должны быть нами сделаны на всех этапах взаимодействия с "Добробут". Пациенту мало оказать хорошую медицинскую услугу, он должен видеть, что эта услуга оказана максимально безболезненно и комфортно. Мы получили огромный массив информации, которая в дальнейшем будет влиять на принятие решений по развитию компании.

- Клиника "Борис" вошла в медреформу на "первичке", подписала договор с НСЗУ, в то же время "Добробут" не был сторонником реформы в предложенном виде. Вы планируете работу с НСЗУ в дальнейшем?

- "Добробут" не принимает участие в реформе "первички". Мы надеемся, что со временем введут "сооплату" на уровне стационаров, специализированной медпомощи. Я понимаю: и Минздрав, и депутаты - в сложном положении, поскольку им нужно как-то определиться с возможностью предоставления бесплатной медицинской услуги, которая предусмотрена в Конституции. Но я считаю, что для развития системы здравоохранения "сооплата" очень нужна.

- Как, по вашему мнению, может выглядеть "сооплата"?

- Минздрав и НСЗУ должны определиться с перечнем услуг, которые будут покрываться из бюджета, потому что на все у государства денег не хватит. Этот перечень нужно должным образом просчитать, прописать протокол каждой услуги, чтобы расчеты были более или менее реалистичными. Скорее всего, расчеты будут осуществлять государственные ведомства, расчетные цифры все равно будут ниже, чем наши, по моим ощущениям, раза в два. Но тогда мы будем понимать, что сможем предложить пациенту 50% "сооплаты". В результате для пациента эта услуга у нас будет в два раза дешевле, чем сейчас.

Если это будет выстроено прозрачно, мы с удовольствием поддержим второй этап реформы - амбулаторной и стационарной медпомощи. Или же если "сооплаты" не будет, НСЗУ должна будет предложить такой тариф, который будет покрывать себестоимость полностью. Тогда мы не будем брать "сооплату".

- Тогда возникает вопрос, что включать в стоимость услуги. Например, во многих частных клиниках стоимость услуги часто выше за счет дополнительного сервиса, дизайна интерьера и прочих немедицинских составляющих. Нужно ли их включать в стоимость услуги?

- Конечно, нет. Но вопрос вовсе не в дизайне интерьера, причины профессиональные и очень серьезные. Я могу объяснить, в чем разница: НСЗУ считает стоимость услуги на основе государственных клиник, где совсем другие расходы. В частных клиниках официальная зарплата выше, чем в госклиниках, думаю, в три раза, хотя при этом я никого не могу переманить из государственной клиники на более высокую зарплату. Все понимают, что в государственной клинике эта разница покрывается за счет неформальных платежей.

Кроме того, государственной клинике, например, оборудование досталось бесплатно, а у нас амортизация как минимум 100 млн грн в год. У нас современное оборудование, купленное за собственные деньги. У нас аренда помещений, которой нет в госклиниках. Если частная клиника купит здание, его тоже нужно амортизировать, а это тоже расходы. Поэтому в частной клинике себестоимость услуги просто не может быть такой же, как в госклинике. В официальной статистической плоскости получается, что себестоимость услуги в госклинике вдвое ниже, хотя по факту это не так. Поэтому считаю, что справедливым будет решение, если частным клиникам дадут возможность покрывать часть расходов за счет "сооплаты".

- Вы сейчас общаетесь с Минздравом?

- Мы встречались один раз в министерстве в конце сентября, познакомились с нынешним министром и провели достаточно интенсивную встречу.

Насколько я понял, министр готова продолжать ту реформу медицинской отрасли, которая уже предложена. Идеи внедрения медицинского страхования, как я понимаю, это более сложный, длительный процесс. Поэтому Минздрав пока действует в рамках реформы. Я высказал на этой встрече свое мнение по "сооплате" и объективным тарифам. Однако тарифы не могут быть пока объективными, так как весь бюджет здравоохранения на 2020 год составляет около 110 млрд. грн., и это примерно $100-150 на человека в год.

- Какое направление для вас сейчас наиболее перспективно? На что вы делаете сейчас ставки с точки зрения бизнеса - кардиология, онкология, реабилитация, поликлинический прием?

- На сегодняшний день основным направлением является поликлинический прием. Наиболее распространенная причина смерти среди населения - заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому ставим перед собой задачу - развивать кардиологию, кардиохирургию и эндоваскулярную кардиохирургию. В Киеве ни у кого нет частного эндоваскулярного центра. У нас будет первый.

- Будет или он есть?

- Уже есть. С прошлого года у нас есть ангиограф. Но все-таки одно дело, когда у тебя только ангиограф, иное дело, когда полный кардиоцентр. Это будет полноценный, универсальный центр. С гибридной операционной, которая позволит делать сразу и ангиографические операции, стентирование, эндоваскулярные и открытые операции на сердце.

- Когда планируете запуск на полную мощность?

- В конце 2020 года.

- У вас имеются иностранные пациенты? Насколько вам интересна тема въездного медицинского туризма?

- Думаю, въездной медицинский туризм очень важен. Тот медтуризм, который у нас есть сейчас, в основном не покрывается западными или восточными страховыми компаниями. Мы должны понимать: каждое государство старается сделать так, чтобы это лечение происходило на его территории. И Украина, кстати, не исключение. Откровенно говоря, в большой объем въездного медтуризма я не верю, потому что это все равно будет диктат плательщика. Иностранные страховые компании и фонды скажут своим пациентам: "Окей, ты можешь сделать операцию в Украине, но мы ее тебе не оплатим", и тогда пациентам придется делать выбор. Сейчас медтуризм в Украину сформирован за счет постсоветского пространства, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Мы работаем с западными страховыми компаниями. Это, как правило, клиенты, которые работают в Украине и имеют иностранные страховки. Количество таких пациентов растет, но это не будет какой-то огромный прирост.

- Сейчас какие-то сделки рассматриваете в ближайшей перспективе?

- Мы внимательно смотрим на рынок и в процессе общения практически всегда.

- Стоит ожидать процессов слияния на рынке частной медицины?

- Я общаюсь со всеми крупными операторами, причем отношения достаточно хорошие. На рынке пока нет накала страстей и большой конкуренции. Я думаю, что слияние, скорее всего, может происходить на уровне регионов. В Одессе есть три крупных оператора. Самый развитый рынок, на мой взгляд, это киевский и одесский. Во Львове уже появился Medicover - крупный западный оператор. Но я все равно думаю, что очень трудно получить синергию между регионами. Мы 100%-но будем выходить на региональный рынок, как только закончим программу развития в Киеве и Киевской области. Возможно, одним из путей регионального развития будет слияние с местными операторами.

- Как в целом оцениваете перспективы частной медицины в нашей стране?

- Я считаю, что перспективы для этого бизнеса есть, и они очень масштабны: и в силу размеров рынка, и в силу сегодняшнего положения дел в отрасли. Если ничего не будет меняться в государстве, то упадок государственной медицины будет продолжаться, пациенты все равно будут обращаться в частную медицину. И понятно, что клиники, которые будут предоставлять качественную медицинскую услугу в нормальной системе ценностей, будут востребованы. Другое дело, что на такую услугу пока нет платежеспособного спроса, это правда. Если бы государство покрывало хотя бы 30-40%, то наша аудитория выросла бы в разы. Мы предоставляем и лучший сервис, и лучшее качество медицинских услуг. Я чувствую, что к частным клиникам меняется отношение даже в профессиональной среде.