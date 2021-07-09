DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

DELTA Ukraine официально стала одним из крупнейших инвесторов инновационного центра "Промприлад.Реновация" с суммой инвестиций в $500 тыс. до конца проекта, сообщила пресс-служба DELTA Ukraine.

"Наша инвестиция в "Промприлад.Реновация" - это не просто стратегическое решение, а еще и вера в силу преобразования промышленной недвижимости в пространство для работы и жизни. Мы в DELTA верим в концепцию Urban mining, которая идеально подходит для проекта "Промприлад", - прокомментировал партнер DELTA Group, управляющий директор DELTA Holding GmbH и DELTA Ukraine Вольфганг Гомерник.

Еще в ноябре прошлого года DELTA Ukraine и "Промприлад.Реновация" объявили о стратегическом партнерстве и совместно выработали модель долгосрочного сотрудничества сроком до конца 2023 года. DELTA Ukraine более полгода возглавляет процесс строительства инновационного центра. На территории "Промприлад" уже работает одно здание, где проводятся мероприятия, встречи и другие активности.

"Для нас всегда было важно выстраивать долгосрочные партнерские отношения. При первом же знакомстве с DELTA Ukraine мы сразу увидели полное совпадение в ценностях и принципах работы. Мы очень ценим высокий профессионализм команды DELTA. Мы очень рады этому партнерству и уверены в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с положительным результатом как для каждой из компаний, так и для общества в целом ", - отметил СЕО "Промприлад.Реновация" Юрий Филюк.

Миссия и основная сфера ответственности компании DELTA Ukraine в проект "Промприлад.Реновация" это, в первую очередь, менеджмент строительного процесса от проектирования до сдачи зданий в эксплуатацию согласно последним международным стандартам зеленого строительства.

"Сейчас проект находится на стадии проектирования и подготовительных работ. Уже к концу 2021 мы планируем ввод первой очереди строительства ", - сообщил менеджер проекта DELTA Ukraine Владимир Духанин.

Как сообщается в релизе, также достигнуты договоренности о сотрудничестве двух проектов DELTA: Табачной фабрики "Линц" в Австрии и "Промрилад.Реновация". Австрийский проект является одним из успешных примеров ревитализации промышленной недвижимости в пространство для 250 организаций различного размера, создавших около 1850 рабочих мест.