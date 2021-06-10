Инвестиции

19:25 10.06.2021

В Киеве за средства инвестора построят новый медицинский центр

1 мин читать
В Киеве за средства инвестора построят новый медицинский центр

В Киеве на территории нефункционирующего противотуберкулезного диспансера в Шевченковском районе столицы построят новый медицинский центр, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Депутаты Киевсовета поддержали проект решения о решении имущественных вопросов, связанных со строительством медицинского центра в переулке Чеслава Белинского (переулке Аллы Горской), 6 в Шевченковском районе столицы. Речь идет о разрешении на снос устаревших зданий и начале подготовки конкурса по привлечению инвестора", - указывается в сообщении.

Решение Киевсовета также предусматривает проведение инвентаризации и независимой оценки объектов коммунальной собственности в переулке, которые на праве оперативного управления закреплены за КНП "Фтизиатрия". Ориентировочная общая площадь объектов составляет 1153,0 кв. м. Это здание поликлиники, подсобное помещение и проходная.

Противотуберкулезный диспансер закрыт с мая 2015 года. Здания диспансера находятся в неудовлетворительном состоянии, их дальнейшая эксплуатация невозможна, поскольку не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

Инвестиционный проект предусматривает списание имущества коммунальной формы собственности с возмещением его стоимости в бюджет Киева, и строительство современного медицинского центра с паркингом.

Согласно ориентировочным технико-экономическим показателям проекта, разработанным по предварительным расчетам КП "Киевское инвестиционное агентство", объем инвестиций составит около 216 млн грн.

Снос объектов коммунальной собственности будет происходить после определения победителя инвестиционного конкурса, заключения договора и компенсации стоимости коммунального имущества инвестором.

Теги: #киев #медцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 10.06.2021
В Киеве с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от коронавируса

В Киеве с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от коронавируса

16:48 09.06.2021
Киевляне теперь могут записаться на вакцинацию от коронавируса в МВЦ через сервис Helsi.me – КГГА

Киевляне теперь могут записаться на вакцинацию от коронавируса в МВЦ через сервис Helsi.me – КГГА

16:11 09.06.2021
На киевский дата-центр идет DDOS-атака, возможны перебои в работе городских сервисов

На киевский дата-центр идет DDOS-атака, возможны перебои в работе городских сервисов

15:03 09.06.2021
Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете возле моста Метро в Киеве

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете возле моста Метро в Киеве

17:04 08.06.2021
В Киеве на станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном поезда

В Киеве на станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном поезда

13:17 08.06.2021
В Киеве на Шота Руставели в результате конфликта получил ножевое ранение водитель эвакуатора - полиция

В Киеве на Шота Руставели в результате конфликта получил ножевое ранение водитель эвакуатора - полиция

10:35 08.06.2021
Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

09:36 08.06.2021
В Киеве надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского - прокуратура

В Киеве надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского - прокуратура

18:07 07.06.2021
Flynas 11 июня запускает первый рейс из Украины в Саудовскую Аравию

Flynas 11 июня запускает первый рейс из Украины в Саудовскую Аравию

09:58 07.06.2021
В Киеве спецназовцы задержали 68-летнего мужчину, который проник в квартиру и взял в заложники ее владелицу

В Киеве спецназовцы задержали 68-летнего мужчину, который проник в квартиру и взял в заложники ее владелицу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в строительство цеха х/к проката на ММК с привлечением итальянской Danieli

Шмыгаль призвал активнее привлекать инвестиции в украинскую систему мелиорации

Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

НЕФКО реализует в Украине 117 проектов ориентировочно объемом EUR180 млн

Минфин планирует привлечь стратегических коммерческих инвесторов к созданию NEXT

Инвесторы делают ставку на подорожание нефти до $100 за баррель к концу 2022г

Почти половина инвесторов используют мобильные приложения для доступа к инвестициям - Refinitiv

Минобороны заявило об ограниченных возможностях по восстановлению "Дома Сикорского", предлагает привлечь частных инвесторов

Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять большую часть НДФЛ громадам

Бердянск планируют сделать центром постковидной реабилитации – городской голова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА