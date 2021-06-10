В Киеве за средства инвестора построят новый медицинский центр

В Киеве на территории нефункционирующего противотуберкулезного диспансера в Шевченковском районе столицы построят новый медицинский центр, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Депутаты Киевсовета поддержали проект решения о решении имущественных вопросов, связанных со строительством медицинского центра в переулке Чеслава Белинского (переулке Аллы Горской), 6 в Шевченковском районе столицы. Речь идет о разрешении на снос устаревших зданий и начале подготовки конкурса по привлечению инвестора", - указывается в сообщении.

Решение Киевсовета также предусматривает проведение инвентаризации и независимой оценки объектов коммунальной собственности в переулке, которые на праве оперативного управления закреплены за КНП "Фтизиатрия". Ориентировочная общая площадь объектов составляет 1153,0 кв. м. Это здание поликлиники, подсобное помещение и проходная.

Противотуберкулезный диспансер закрыт с мая 2015 года. Здания диспансера находятся в неудовлетворительном состоянии, их дальнейшая эксплуатация невозможна, поскольку не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

Инвестиционный проект предусматривает списание имущества коммунальной формы собственности с возмещением его стоимости в бюджет Киева, и строительство современного медицинского центра с паркингом.

Согласно ориентировочным технико-экономическим показателям проекта, разработанным по предварительным расчетам КП "Киевское инвестиционное агентство", объем инвестиций составит около 216 млн грн.

Снос объектов коммунальной собственности будет происходить после определения победителя инвестиционного конкурса, заключения договора и компенсации стоимости коммунального имущества инвестором.