Инвестиции

16:33 13.05.2021

Австрийская HEAD начала строительство завода в ИП "Винтер Спорт" в Виннице

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Австрийская HEAD начала строительство завода в ИП "Винтер Спорт" в Виннице

Австрийская HEAD Group начала строительство завода по производству снаряжения для зимних видов спорта на территории индустриального парка (ИП) "Винтер Спорт" в Виннице, старт которого был отложен год назад из-за пандемии Covid-19, сообщается на сайте Винницкого горсовета.

При этом уточняется, что ввод в эксплуатацию нового завода, который будет одним из крупнейших заводов HEAD Group, намечен на 2023 год, планируется создать не менее 1200 рабочих мест.

Как сообщалось, общий объем инвестиций в проект – EUR80 млн, площадь производственных объектов по выпуску лыж, лыжных ботинок и креплений – 43 тыс. кв. м.

Общая площадь индустриального парка "Винтер Спорт", где будет строиться предприятие, составляет 25 га.

"Мы имеем большой опыт в изготовлении зимнего снаряжения - более 60 лет на рынке. Ситуация с пандемией COVID-19 поразила многие предприятия в Европе, в том числе и связанных со спортивным оборудованием. В 2020 году - это более 50% производства зимнего снаряжения. Мы надеемся на очень быстрое восстановление нашего бизнеса и хотим подкрепить это строительством завода в Виннице", - приводит пресс-служба горсовета слова главного операционного директора HEAD Group Геральда Скробанека на церемонии старта строительства в среду.

По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, в развитие инфраструктуры трех индустриальных парков уже вложено около 78 млн грн для привлечения потенциальных инвесторов и способствованию эффективной работы компаний, которые уже начали здесь работать.

Он напомнил, что решение о размещении новых мощностей HEAD Group в Виннице менеджеры компании приняли в 2018 году.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ХЭД Винница" с уставным капиталом 10 тыс. грн зарегистрировано в октябре 2018 года, 100% принадлежит компании "ХЭД Украина", а конечными бенефициарами указаны три физлица-нерезидента.

Head International Holding GmbH производит спортоборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производственные мощности компании расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины.

Теги: #head_group #винница #завод
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