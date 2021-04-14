Инвестиции

21:00 14.04.2021

Шмыгаль обсудил с командой Всемирного банка закупку вакцин от COVID-19, трансформацию угольных регионов и реформы в Украине

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Шмыгаль обсудил с командой Всемирного банка закупку вакцин от COVID-19, трансформацию угольных регионов и реформы в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с командой Всемирного банка борьбу с COVID-19, закупку вакцин, трансформацию угольных регионов и реформы в Украине.

"Продуктивный разговор с командой Всемирного банка и Акселем ван Тротсенбургом. Обсудили вопросы борьбы с COVID-19, закупки вакцин, трансформации угольных регионов, земельную и другие реформы. Всемирный банк остается надежным партнером для Украины, и мы готовы расширять наше сотрудничество", - написал Шмыгаль в Твиттере.

 

Теги: #шмыгаль #мировой_банк
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