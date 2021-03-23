Решение СНБО об аудите разрешений на недропользование может затормозить инвестиции в отрасль – президент "Кислотоупора"

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) провести полный аудит всех разрешений на недропользование, начиная с 1994 года, лишает гарантий реальных инвесторов в отрасль и может затормозить инвестиции в добычу, считает президент горнодобывающей компании "Кислотоупор" (Донецкая область) Олег Тритяченко.

"Эти действия могут стать своеобразным "ящиком Пандоры", когда инвестор будет задаваться вопросом правомочности таких решений. Где гарантии, что тот, у кого отобрали лицензии, не обжалует это в суде? Не будет ли твое предприятие следующим? Инвестор трижды подумает, стоит ли ему вкладывать деньги в добычу ископаемых в стране, где вместо возможностей он получает головную боль и судебные издержки", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, существующие сейчас законодательные нормы позволяют Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонедр) самостоятельно проводить аудит и аннулирование "спящих" лицензий, без принятия решений СНБО.

При этом Тритяченко отметил, что вмешательство СНБО в этот процесс ставит его на другой уровень: "Если лицензии отзываются из-за невыполнения лицензионных условий – это одно. Другое дело – по решению СНБО".

По мнению президента "Кислотоупора", последние события наглядно демонстрируют острую необходимость усовершенствования широкого спектра нормативных документов, регулирующих вопросы недропользования, особенно касающихся невыполнения лицензионных условий, и четких правил по лишению либо продлению специальных разрешений.

"Правила игры должны быть постоянными", – подчеркнул он.

Вместе с тем он высказал мнение, что реальные горнодобывающие компании и инвесторы как внутренние, так и внешние поддерживают любые законные способы изъятия "спящих" лицензий, поскольку они тормозят развитие отрасли.

"В прошлые годы существовала порочная практика, когда лицензии дарились на свадьбы, оказывались в руках творческих людей, спортсменов, а также находящихся при власти чиновников, которые, используя админресурс, оформляли их на свои компании и дальше ничего не делали. Они и сегодня не совсем знают, что с ними делать. Такое в Украине сплошь и рядом", – разъяснил Тритяченко.

Помимо этого, он обратил внимание на необходимость перераспределения средств, уплачиваемых горнодобывающими предприятиями в качестве налога на недра или ренты, указав, что в некоторых случаях размер таких оплат сопоставим с налогом на прибыль. Тритяченко отметил, что данные отчисления идут в местный бюджет и имеют конкретное целевое назначение, например улучшение состояния почв или решение других экологических вопросов по местонахождению недропользователя, но это не позволяет жителям Украины ощутить эффект от передачи недр в пользование.

"Тезис "недра принадлежат народу" должен быть пересмотрен в плоскости перераспределения денежных средств, при котором украинцы ощутят реальный результат от наличия и разработки полезных ископаемых своей страны", – отметил глава "Кислотоупора".

Как сообщалось, 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о проведении аудита всех разрешений на недропользование с 1994 года и возврат их народу в случае нарушений условий.

Данилов пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью привести в соответствие к действующему законодательству и Конституции пользование украинскими недрами, которые согласно Конституции принадлежат украинскому народу, но в реальности ими владеет "народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение".