"Эпицентр К" планирует инвестировать $2 млрд в течение двух лет во все направления группы

Инвестиции группы компаний (ГК) "Эпицентр К" в собственное развитие по всем направлениям составят $2 млрд в 2021-2022 гг., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ГК Петр Михайлишин в пятницу.

По его словам, основная часть инвестиций будет направлена на развитие торговой сети.

"Второе (направление – ИФ) по капиталоемкости – строительство нашей логистики, как складской (фулфилмент центры) так и транспортной. Далее стоит задача экспортную участь увеличить, улучшая торговый баланс как в агросекторе, так и в керамическом производстве", – сказал Михайлишин.

Он уточнил, что инвестиции в заводы производства керамики в Калиновке и Калуше составят $95,7 млн, в элеваторное хозяйство – $100 млн.

"Также фулфилмент-центры появятся во Львове (уже ведем работы), Хмельницком, Днепре, Харькове, Одессе. Везде, кроме Харькова, уже есть земельные участки", – сообщил Михайлишин, отметив, что реализация проекта центра в Калиновке Киевской области зависит от решения о выделении земельного участка площадью 40 га рядом с заводом керамплитки группы.

Кроме того, группа планирует инвестировать в альтернативную энергетику, в частности, в размещение солнечных панелей на крышах торговых центров "Эпицентр" и фулфилмент центров.

"Так как у нас около 1,5 млн кв. м крыш, которые с точки зрения энергоэффективности пустуют, хотим начать там обустройство солнечных панелей. На эту программу мы предусматриваем $100 млн. Нам в этом готовы помочь дешевыми кредитными средствами как Европейский банк реконструкция и развития, так и Всемирный банк", – рассказал гендиректор.

Компания также намерена расширять производство стройматериалов. Как сообщил Михайлишин, на месте завода по производству культиваторов ранее приобретенного "Сварог Вест Групп" в Шепетовке (Хмельницкая обл.) будет организовано производство сухих строительных смесей и газобетона.

"В этом году должны закончить проектирование и концептуально определиться с производителем оборудования. Рассматриваем немецких производителей. Инвестиции составляют $46 млн", – добавил он.

По словам Михайлишина, частично проекты будут осуществляться за собственные средства, часть за кредитные, переговоры с иностранными банками уже ведутся.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.