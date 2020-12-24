Инвестиции

15:49 24.12.2020

Криклий пригласил Швейцарию присоединиться к внедрению масштабных инфраструктурных проектов в Украине

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Криклий пригласил Швейцарию присоединиться к внедрению масштабных инфраструктурных проектов в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным полом Швейцарии в Украине Клодом Вильдом пригласил швейцарскую сторону активно присоединяться к внедрению масштабных инвестиционных и других инфраструктурных проектов.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в четверг, в ходе мероприятия Криклий поблагодарил швейцарскую сторону за постоянную поддержку Украины. Он также сообщил, что для упрощения процедуры осуществления международных автоперевозок и полной либерализации разрешительной системы между странами был подписан и ратифицирован соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Швейцарии о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Помимо того стороны обсудили состояние дел по согласованию нового текста соглашения о воздушном сообщении, а также перспективы сотрудничества в транспортной отрасли по ключевым двусторонним документам, которые были подписаны в июле 2020 года президентами стран.

Теги: #швейцария #криклий #мининфраструктуры
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