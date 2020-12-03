TA Ventures в 2021г планирует открыть фонд поддержки стартапов с женщинами-кофаундерами

Венчурная компания TA Ventures, инвестирующая в инновационные интернет-проекты в Украине, США и Европе, основателем и управляющим директором которой является Виктория Тигипко, планирует открыть фонд поддержки стартапов, кофаундерами которых являются, в том числе, женщины.

"Мы в следующем году будем создавать небольшой фонд для женщин в стартапах с условием, чтобы хотя бы одна женщина была кофаундером стартапа", - заявила она на пресс-конференции, посвященной первой годовщине работы Украинского фонда стартапов, в Киеве в четверг.

Тигипко отметила, что если в топ-менеджмент стартапа входит женщина, команда зарабатывает в 2,5 раза больше. Со ссылкой на Baker McKenzie, она сообщила, что если в менеджменте компании на три женщины больше, чем у конкурентов, компания зарабатывает на 3% больше.

Согласно данным Forbes, на счету TA Ventures уже 128 вложений на сумму более $60 млн. Крупнейшая инвестиция фонда – $3,85 млн.