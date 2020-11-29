Министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины - Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил в ходе рабочего визита в Турцию торгово-экономические вопросы с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

Как сообщается на сайте украинского правительства в воскресенье, Варанк отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины и подчеркнул, что соглашение Украины с ЕС открывает новые возможности для украинской продукции на европейских рынках.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Турция имеют большой потенциал в сфере торгового сотрудничества. "Уверен, что с подписанием Соглашения о свободной торговле между нашими странами мы удвоим этот потенциал с 5 млрд долларов ежегодного оборота сегодня до 10 млрд долларов, которые можно достичь вместе", - сказал он.

Шмыгаль предложил Варанку возобновить регулярные заседания Совместной украинско-турецкой группы по координации стратегического сотрудничества в сфере ОПК. Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Турцией в торгово-экономической и научно-технической сфере.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие представители украинского правительства.