Инвестиции

13:40 29.11.2020

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

2 мин читать
Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 29 ноября провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции украинской инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. "Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", - отметил Шмыгаль.

По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.

"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", - сказал Шмыгаль.

На встрече также присутствовали вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинско-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турецкой Республики.

Криклий рассказал представителям турецких компаний, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало позитивный сигнал для инвесторов, и призвал собравшихся участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах в Украине.

 

Теги: #шмыгаль #инвестиции #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 26.11.2020
Слухи об отставке Шмыгаля не имеют под собой никаких оснований – замглавы Офиса президента

Слухи об отставке Шмыгаля не имеют под собой никаких оснований – замглавы Офиса президента

11:20 26.11.2020
В Турции несколько участников неудавшегося госпереворота получили по 79 пожизненных сроков

В Турции несколько участников неудавшегося госпереворота получили по 79 пожизненных сроков

14:18 25.11.2020
Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

17:26 24.11.2020
Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

15:07 23.11.2020
Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

10:48 22.11.2020
Работа турецких военных специалистов в совместном с Россией центре по Карабаху рассчитана на год

Работа турецких военных специалистов в совместном с Россией центре по Карабаху рассчитана на год

17:37 21.11.2020
Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

15:40 21.11.2020
Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

15:13 21.11.2020
РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

15:11 21.11.2020
Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Иностранные послы призвали премьера Шмыгаля погасить долги перед сектором ВИЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР выделит Dragon Capital $12,5 млн на финансирование коммерческой недвижимости

Венедиктова: защита инвестиций - важнейшее направление для нас

Кабмин внес ЗТМК в список для приватизации, в новом уставе предприятия Group DF Фирташа не имеет приоритета на выкуп

Максимальная стоимость ГПЗКУ при приватизации может составить $150-200 млн - глава агрокомитета

Поступления от малой приватизации до конца 2020г составят 2 млрд грн - замминистра экономики

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА