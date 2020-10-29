Инвестиции

19:02 29.10.2020

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

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Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Министр экономики и энергетики ФРГ Петр Альмайер считает необходимым для реформирования угольной отрасли Украины создать соответствующий мультифонд, в который Германия готова сделать первый взнос в размере EUR20 млн.

"Министр экономики и энергетики ФРГ предложил создать мультифонд, в который Германия готова сделать первый взнос в сумме EUR20 млн и призывает к участию другие страны", – говорится в сообщении на сайте Минэнерго Украины.

Согласно сообщению, международные партнеры уже высказали свою заинтересованность не только в реализации пилотных проектов, но и во внедрении реформы угольной отрасли в целом.

Как сообщалось, в начале октября глава Минэнерго Ольга Буславец представила проект концепции реформирования угольной отрасли Украины. Согласно проекту концепции, речь, в частности, идет о распределении шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии. Третья группа – шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

Тогда министерство отмечало, что им совместно с зарубежными партнерами, в частности правительством Германии и международными организациями, отбираются шахты для проведения пилотных проектов по трансформации угольных моногородов. Минэнерго предложило немецкой стороне шесть шахт на западе и востоке Украины.

Среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются шахта "Великомостовская" - потенциально может стать мощным туристическим кластером, и шахта "5/6" – имеет потенциал технологического кластера.

В конце августа Украина и Германия подписали совместное межправительственное заявление о начале энергетического партнерства, которое, по словам Петра Альтмайера, позволит странам расширить и сделать более эффективным сотрудничество в сфере энергетики и экологии.

Теги: #угольная_отрасль #реформа #минэнерго #германия
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