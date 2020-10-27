КТО завершил строительство 4-го пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу стоимостью более EUR20 млн

Дочернее предприятие HHLA International GmbH (Германия) "Контейнерный терминал Одесса" (КТО) завершило строительство четвертого пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу.

Согласно сообщению администрации морского порта "Одесса" во вторник, этот проект реализуется совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ).

Четвертый пусковой комплекс представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров со всеми коммуникациями и освещением, оснащенную современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr.

По данным немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более EUR20 млн.

"Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который дает нам "плюс" пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU", - цитируется в сообщении генеральный директор КТО Анастас Коккин.

Он напомнил о планах создать в Одесском порту высокотехнологичный контейнерный терминал с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год.

К настоящему времени немецкая сторона уже вложила в проект более EUR120 млн.

КТО также инвестирует в проект создания современного веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, в том числе включающий значительное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта.

Отмечается, что новый сервис с использованием веб-портала соответствует передовым европейским стандартам. Он сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Холдинг HHLA в этом году также объявил о создании "Украинской интермодальной компании" (UIC), которая будет развивать контейнерные железнодорожные перевозки, в т.ч. из Одесского порта. Для этого КТО реализует инвестиционный проект по удвоению мощностей терминала для обработки регулярных контейнерных поездов.

"Дочка" HHLA International GmbH КТО входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – HHLA AG (Гамбург, Германия). В 2018 году компания обработала 338 тыс. TEU и вошла в тройку лидеров международного рейтинга черноморских контейнерных терминалов.

По итогам 2019 года КТО переработал без около 5 млн тонн грузов. Перевалка контейнеров составила 391,4 тысячи TEU (+15,8% к уровню 2018 года).

Компания совместно с АМПУ с 2010 года строит новый контейнерный терминал "Карантинный мол", предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд грн. Новые мощности и причалы 1-к, 2-к эксплуатируются с октября 2014 года.

В сентябре 2018 года КТО начал строительство на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой площадки для складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс. TEU.