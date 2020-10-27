Инвестиции

14:01 27.10.2020

КТО завершил строительство 4-го пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу стоимостью более EUR20 млн

2 мин читать
КТО завершил строительство 4-го пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу стоимостью более EUR20 млн

Дочернее предприятие HHLA International GmbH (Германия) "Контейнерный терминал Одесса" (КТО) завершило строительство четвертого пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу.

Согласно сообщению администрации морского порта "Одесса" во вторник, этот проект реализуется совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ).

Четвертый пусковой комплекс представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров со всеми коммуникациями и освещением, оснащенную современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr.

По данным немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более EUR20 млн.

"Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который дает нам "плюс" пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU", - цитируется в сообщении генеральный директор КТО Анастас Коккин.

Он напомнил о планах создать в Одесском порту высокотехнологичный контейнерный терминал с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год.

К настоящему времени немецкая сторона уже вложила в проект более EUR120 млн.

КТО также инвестирует в проект создания современного веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, в том числе включающий значительное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта.

Отмечается, что новый сервис с использованием веб-портала соответствует передовым европейским стандартам. Он сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Холдинг HHLA в этом году также объявил о создании "Украинской интермодальной компании" (UIC), которая будет развивать контейнерные железнодорожные перевозки, в т.ч. из Одесского порта. Для этого КТО реализует инвестиционный проект по удвоению мощностей терминала для обработки регулярных контейнерных поездов.

"Дочка" HHLA International GmbH КТО входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – HHLA AG (Гамбург, Германия). В 2018 году компания обработала 338 тыс. TEU и вошла в тройку лидеров международного рейтинга черноморских контейнерных терминалов.

По итогам 2019 года КТО переработал без около 5 млн тонн грузов. Перевалка контейнеров составила 391,4 тысячи TEU (+15,8% к уровню 2018 года).

Компания совместно с АМПУ с 2010 года строит новый контейнерный терминал "Карантинный мол", предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд грн. Новые мощности и причалы 1-к, 2-к эксплуатируются с октября 2014 года.

В сентябре 2018 года КТО начал строительство на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой площадки для складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс. TEU.

Теги: #контейнеры #порт #терминал #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 27.10.2020
"Евротерминал" начал строительство подъездного ж/д пути к станции "Одесса-Пересыпь"

"Евротерминал" начал строительство подъездного ж/д пути к станции "Одесса-Пересыпь"

12:03 27.10.2020
В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

11:46 27.10.2020
В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

00:11 26.10.2020
Партии мэра Одессы для большинства в горсовете без ОПЗЖ потребуются депутаты еще минимум двух фракций – экзит-пол

Партии мэра Одессы для большинства в горсовете без ОПЗЖ потребуются депутаты еще минимум двух фракций – экзит-пол

20:42 25.10.2020
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

20:37 25.10.2020
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%

20:32 25.10.2020
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

20:28 25.10.2020
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

20:27 25.10.2020
Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%

20:53 24.10.2020
В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Украина и Турция намерены сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине – совместное заявление президентов

Начало сотрудничества с PGNiG даст сигнал другим инвесторам – глава ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шато Чизай" в 2021 г. планирует запуск производства бренди, коньяков и игристого

Количество и разнообразие страховщиков Украины позволяет иностранным инвесторам выбрать объект максимально соответствующий потребностям - мнение

Генподрядчиком строительства комплекса по переработке отходов во Львове стал консорциум WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB

Первые 6 автодорог готовы отдать концессионерам, реализация всей программы позволит привлечь более $9 млрд частных инвестиций

Ярославский инвестирует EUR5,5 млн в создание производства трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта

Мининфраструктуры планирует создать аэропортовый и железнодорожный спецфонды для финансирования проектов ГЧП

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА