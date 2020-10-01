Польский ритейлер CCC в I полугодии запустил в Украине онлайн-продажи и расширил сеть до 19 магазинов

ООО "ЦЦЦ Украина" (Львов), развивающее в Украине сеть обувных магазинов польского бренда CCC, по итогам января-июня 2020 года открыл две новые франчайзинговые торговые точки и запустил интернет-продажи.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе группа ожидает значительного падения стоимости обувного рынка в 2020 году и его возобновления в 2021 году (при отсутствии повторного закрытия магазинов под конец 2020 года или в 2021 году из-за коронавируса), увеличения доли в доходах канала e-commerce, сдвиг потребительского спроса на товары с лучшим соотношением цены и качества в связи с уменьшением их располагаемого дохода", - говорится в отчете компании.

В нем указывается, что в первом полугодии компания открыла два новых магазина в Украине, расширив локальную сеть до 19 франчайзинговых торговых точек общей площадью 12,8 тыс. кв. м.

Помимо этого, ССС в этот период запустила в Украине онлайн-продажи.

"Продажи в канале электронной коммерции в CCC Group осуществляют компании CCC S.A., eobuwie.pl SA, DeeZee Sp. z o.o., Gino Rossi S.A. Кроме того, CCC запустила услугу reserve & collect, дав возможность сделать онлайн-заказ товаров и забрать его в выбранном магазине", - говорится в документе.

По состоянию на конец июня 2020 года интернет-магазин Eobuwie работает в Польше, Германии, Чехии и Словакии, Румынии, Венгрии, Украине, Болгарии, Хорватии, Литве, Греции, Швеции, Испании, Франции, Швейцарии и Италии. Тогда как интернет-магазин DeeZee – в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Украине и Венгрии.

Выручка от онлайн-продаж в Украине по итогам 6 мес. составила 9,7 млн злотых.

Консолидированная выручка компании в первом полугодии 2020 года составила 2,19 млрд злотых (против 2,46 млрд злотых годом ранее), а в третьем квартале этого года (по предварительным данным) увеличилась на 4%, до 1,5 млрд злотых.

В то же время выручка сети в регионе Средней и Восточной Европы сократилась на 40%, до 307,7 млн злотых.

CCC S.A. является одним из крупнейших производителей обуви в Европе, а также лидером электронной торговли на рынке обуви в Центральной и Восточной Европе. Группа CCC владеет около 1045 франчайзинговых магазинов площадью 685 тыс. кв. м и 995 собственных торговых точек в 24 странах Европы и за ее пределами, имеет собственную фабрику по производству кожаной обуви.

Ежегодные продажи сети составляют более 50 млн пар обуви.

Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.