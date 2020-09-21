Кабмин утвердил проект по формированию делегации для переговоров с ЕИБ о привлечении кредита для "Укрпошты" в размере EUR30 млн

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник утвердил проект распоряжения президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком касательно заключения гарантийного соглашения "Логистическая сеть" (модернизация и цифровизация "Укрпошты").

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Речь идет о привлечении под государственные гарантии выгодного займа от Европейского инвестиционного банка в размере EUR30 млн на 20 лет с 4-летним льготным периодом", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.