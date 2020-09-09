Инвестиции

18:49 09.09.2020

Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в приватизации в Украине

1 мин читать
Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в приватизации в Украине

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил португальскому бизнесу участвовать в приватизации, цифровизации и развитии аэрокосмической отрасли в Украине, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Понимаю, что некоторые компании нуждаются в поддержке, когда рассматривают новые рынки. Вы можете полагаться на полную помощь и содействие со стороны министерства иностранных дел Украины", - сказал Кулеба, обращаясь к участникам экономического форума в Лиссабоне в среду.

Министр рассказал об экономических реформах в Украине и ключевых возможностях, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам, в частности, приватизации.

"Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине", - сказал он.

По словам Кулебы, вторая возможность - это цифровизация.

"Украина сегодня - это тысячи опытных инженеров и ИТ-специалистов и качественные продукты, в частности, платформа "Дия". Она может быть интересна Португалии, да и вообще возможности для цифровой сотрудничества огромные", - отметил министр.

Третьей возможностью глава МИД Украины назвал аэрокосмическую отрасль, учитывая заинтересованность в космосе, которая сейчас везде растет, в том числе ив Португалии, и технологии Украины.

Теги: #кулеба #португалия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 09.09.2020
Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

17:50 09.09.2020
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

10:33 09.09.2020
Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

12:50 08.09.2020
Киев будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или РФ использовать открытость границ Украины для белорусов, чтобы испортить отношения между народами - Кулеба

Киев будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или РФ использовать открытость границ Украины для белорусов, чтобы испортить отношения между народами - Кулеба

12:35 08.09.2020
Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой обеспечить языковые права этнических румын

Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой обеспечить языковые права этнических румын

12:25 08.09.2020
Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны

Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны

11:51 08.09.2020
Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

00:17 08.09.2020
Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

23:58 07.09.2020
Телефонный разговор глав МИД Украины и РФ в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся

Телефонный разговор глав МИД Украины и РФ в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся

20:45 07.09.2020
Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета

В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

Банк "Сич" привлек 100 млн грн на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА