Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в приватизации в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил португальскому бизнесу участвовать в приватизации, цифровизации и развитии аэрокосмической отрасли в Украине, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Понимаю, что некоторые компании нуждаются в поддержке, когда рассматривают новые рынки. Вы можете полагаться на полную помощь и содействие со стороны министерства иностранных дел Украины", - сказал Кулеба, обращаясь к участникам экономического форума в Лиссабоне в среду.

Министр рассказал об экономических реформах в Украине и ключевых возможностях, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам, в частности, приватизации.

"Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине", - сказал он.

По словам Кулебы, вторая возможность - это цифровизация.

"Украина сегодня - это тысячи опытных инженеров и ИТ-специалистов и качественные продукты, в частности, платформа "Дия". Она может быть интересна Португалии, да и вообще возможности для цифровой сотрудничества огромные", - отметил министр.

Третьей возможностью глава МИД Украины назвал аэрокосмическую отрасль, учитывая заинтересованность в космосе, которая сейчас везде растет, в том числе ив Португалии, и технологии Украины.