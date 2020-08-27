Инвестиции

20:13 27.08.2020

Число франчайзинговых магазинов МХП "Мясомаркет" до конца 2021г может достичь 1000 – CEO

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Число франчайзинговых магазинов МХП "Мясомаркет" до конца 2021г может достичь 1000 – CEO

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) ожидает очень быстрого роста числа магазинов нового формата "Мясомаркет", открываемых по франчайзинговой модели, благодаря высокому спросу предпринимателей на сотрудничество с компанией в этом проекте, сообщил глава правления (CEO) МХП Юрий Косюк.

"У нас будет их 50 до конца года или 75, а планировалось 15. До конца следующего года будет тысяча, потому что количество людей (желающих работать в таком партнерстве с МХП) пошло лавинообразно, потому что они увидели, что это класс, этот летит", – сказал Косюк журналистам в Киеве в четверг.

Как сообщалось, ранее МХП анонсировал открытие пятого магазина нового формата "Мясомаркет" в Черкассах 28 августа, в сентябре - в Кропивницком и Киеве. Новые торговые точки уже работают в Ковеле, Сумах, Николаеве и Дубно.

"Открытие магазинов нового формата соответствует стратегии МХП по превращению из сырьевой компании в кулинарную. Так, помимо широкого выбора свежего мяса, магазины предлагают потребителям мясо в маринадах, колбасы и другую продукцию", - отмечали ранее в компании.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок компания поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Теги: #мясомаркет #мхп
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